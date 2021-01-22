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‘Sporcu Fabrikası’ adım adım ilerliyor

22.01.2021 15:11 | Son Güncelleme:
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‘Sporcu Fabrikası’ adım adım ilerliyor

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın’ın ‘Yüz Ağartan Projeler’i arasında yer alan ‘Sporcu Fabrikası’ projesi adım adım ilerliyor.Bu kapsamda Talas Belediyesi ve ilçe milli eğitim müdürlüğü yöneticileri ile Kayserili eski milli basketbolcu Fatih Solak, ilçe genelindeki okul yöneticileri ve beden eğitimi öğretmenleri ile bir araya gerek görüş alışverişinde bulundu.Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Başkan Mustafa Yalçın, Sporcu Fabrikası ile hem gençlerin spor yapmasına hem de yeni yeteneklerin keşfine imkan tanıyacaklarını söyledi.Bu projenin eğitim camiasıyla birlikte yürütüleceğini ifade eden Başkan Yalçın, “Kayserili eski milli basketbolcu Fatih Solak’ı Talasgücü Belediyespor bünyesine kattık.

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın’ın ‘Yüz Ağartan Projeler’i arasında yer alan ‘Sporcu Fabrikası’ projesi adım adım ilerliyor.
Bu kapsamda Talas Belediyesi ve ilçe milli eğitim müdürlüğü yöneticileri ile Kayserili eski milli basketbolcu Fatih Solak, ilçe genelindeki okul yöneticileri ve beden eğitimi öğretmenleri ile bir araya gerek görüş alışverişinde bulundu.
Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Başkan Mustafa Yalçın, Sporcu Fabrikası ile hem gençlerin spor yapmasına hem de yeni yeteneklerin keşfine imkan tanıyacaklarını söyledi.
Bu projenin eğitim camiasıyla birlikte yürütüleceğini ifade eden Başkan Yalçın, “Kayserili eski milli basketbolcu Fatih Solak’ı Talasgücü Belediyespor bünyesine kattık. Kendisiyle birlikte ilçemizde basketbola gönül veren gençleri değerlendirip yeni yetenekler keşfedeceğiz. Bu kapsamda okul yöneticileri ve beden eğitim öğretmenlerimizle bir araya gelerek bir değerlendirme toplantısı yapıldı. İnşallah güzel sonuçlar alacağız” dedi.
Öte yandan toplantıya katılan beden eğitimi öğretmenleri Başkan Yalçın’a “Sporcu Fabrikası” projesinden dolayı teşekkür ederek ellerinden gelen desteği sağlamaya hazır olduklarını ifade etti.

‘Sporcu Fabrikası’ adım adım ilerliyor

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