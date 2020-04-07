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Sporcular antrenmanı evden yapıyor

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 07.04.2020 14:38 | Son Güncelleme

Tepebaşı Belediyesi Zincirlikuyu Yunus Emre Spor Tesisleri’nde antrenman yapan sporcuları Korona virüs nedeniyle evlerinde ailelerinin desteği ile en iyi şekilde antrenman yapmaya çalışıyorlar.Sporcular yaptıkları açıklamada, salondaki antrenman gibi olmasa da başarılı olmak için evde en iyi şekilde antrenman yapmaya gayret ettiklerini belirttiler.

Tepebaşı Belediyesi Zincirlikuyu Yunus Emre Spor Tesisleri’nde antrenman yapan sporcuları Korona virüs nedeniyle evlerinde ailelerinin desteği ile en iyi şekilde antrenman yapmaya çalışıyorlar.
Sporcular yaptıkları açıklamada, salondaki antrenman gibi olmasa da başarılı olmak için evde en iyi şekilde antrenman yapmaya gayret ettiklerini belirttiler. Antrenörleri Bahattin Uzun ve Fahri Aygün sporculara uzaktan bilgiler vererek, antrenman yapmalarını gelecekleri açısından önemli olduğunu anlattıklarını dile getirdiler. Sporcular ise verdikleri mesajda evde kal sağlıklı kal Türkiye’m dediler.

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