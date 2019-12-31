Sporda 2019 yılına damga vuran olaylar

2019 yılında başta ülkemizin sporcuları olmak üzere birçok branşta tarihi başarılara imza atıldı.

Ülke olarak hem kulüpler hem de milli takım bazında pek çok kez üzüldük ve sevinç yaşadık. Yurt içinde ve yurt dışında tarihe geçen başarılara şahit olduk.

Peki, geride bıraktığımız 365 günde hangi spor haberlerine şaşırdık, hangi başarıları ayakta alkışladık?

İşte sporda 2019 yılı almanağı...

