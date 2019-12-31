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  4. Sporda 2019 yılına damga vuran olaylar

Sporda 2019 yılına damga vuran olaylar

DİĞER SPORLAR HABERLERİ  | 31.12.2019 07:57 | Son Güncelleme

2019 yılında Türk sporu büyük başarılara imza atarken, dünyada da birçok branşta tarihi zaferler yaşandı. 365 günlük büyük serüveni sizler için özetledik...

2019 yılında başta ülkemizin sporcuları olmak üzere birçok branşta tarihi başarılara imza atıldı.

Ülke olarak hem kulüpler hem de milli takım bazında pek çok kez üzüldük ve sevinç yaşadık. Yurt içinde ve yurt dışında tarihe geçen başarılara şahit olduk.

Peki, geride bıraktığımız 365 günde hangi spor haberlerine şaşırdık, hangi başarıları ayakta alkışladık?

İşte sporda 2019 yılı almanağı...

Yeni yıla kar banyosu yaparak girdi Yeni yıla kar banyosu yaparak girdi
Cristiano Ronaldo 2019'u ödülle kapattı!Cristiano Ronaldo 2019'u ödülle kapattı!
Tijana Boskovic’e büyük onurTijana Boskovic’e büyük onur
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