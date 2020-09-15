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Sporda HES kodu uygulaması

ADIYAMAN HABERLERİ  | 15.09.2020 17:21 | Son Güncelleme

Korona virüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında Adıyaman İl Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile HES kodu uygulaması Adıyaman’da uygulanmaya başlandı.Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş, il ve ilçe müdürlükleri, gençlik merkezleri, yurtlar ve tüm spor salonlarına girişte HES ( Hayat Eve Sığar ) kodu isteneceğini dile getirdi.Keleş, “HES kodunuzu hemen alınız, bundan sonraki süreçte sık sık ihtiyacımız olacak.

Sporda HES kodu uygulaması

Korona virüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında Adıyaman İl Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile HES kodu uygulaması Adıyaman’da uygulanmaya başlandı.
Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş, il ve ilçe müdürlükleri, gençlik merkezleri, yurtlar ve tüm spor salonlarına girişte HES ( Hayat Eve Sığar ) kodu isteneceğini dile getirdi.
Keleş, “HES kodunuzu hemen alınız, bundan sonraki süreçte sık sık ihtiyacımız olacak. Hepimizin sağlığı için tedbirlerimizi alarak temizlik, maske ve mesafe kurallarına lütfen uyalım” diye konuştu.

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