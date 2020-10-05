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Sporla çevre temizliği yaptılar

MANİSA HABERLERİ  | 05.10.2020 14:48 | Son Güncelleme

Manisa’nın Salihli ilçesinde sporcular, sporla temizlik (Plogging) etkinliği yaptı.

Manisa’nın Salihli ilçesinde sporcular, sporla temizlik (Plogging) etkinliği yaptı. Salihli’de ilk kez gerçekleştirilen etkinlikte sporcular torbalar dolusu çöp topladı.
Salihli Belediyesi ve Salihli Belediyespor Kulübü işbirliğinde düzenlenen etkinliğe Aksaray Üniversitesi Veteriner Fakültesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Meriç Avsever rehberlik yaptı. Avsever, plogging yapan kişilere plogger adının verildiğini belirterek bir plogger’in hayatı boyunca bir çöp dağı büyüklüğünde çöpü çevreden temizlediğini ve plogger’in evrensel bir unvan olduğunu söyledi. Etkinliğe katılan Salihli Belediye Başkan Yardımcısı Mahmut Süreyya Karaoğlu da, ilk defa gerçekleştirilen etkinlik sırasında vatandaşlar tarafından çevreye atılan maske kirliliğine işaret ederek bu etkinliğin hem kişisel sağlık hem de çevre bilincinin gelişmesi anlamında önemine dikkat çekti. Plogging ’Öncesi-Sonrası’ etkinliğiyle sona erdi.
Salihli’de toplu olarak ilk kez gerçekleşen etkinliğe, Salihli Belediye Başkan Yardımcısı Mahmut Süreyya Karaoğlu, Aksaray Üniversitesi Veteriner Fakültesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Meriç Avsever, Belediye Spor İşleri Müdürü Uğur Kocagöz ve Salihli Belediyespor Antrenörleri katıldı.

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