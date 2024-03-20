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Sportif yatırımlar 2028 Avrupa Üniversite Oyunlarını Manisa’ya getiriyor

İHA İHA
20.03.2024 13:58
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Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün öncülüğünde Manisa’ya yapılan modern spor tesisleri, bunun getirdiği sportif başarılar, futbol, basketbol, voleybol ve bireysel spor dallarındaki yükselen grafik, Manisa’yı sportif anlamda cazibe merkezi haline getirdi.

Sportif yatırımlar 2028 Avrupa Üniversite Oyunlarını Manisa’ya getiriyor

Başkan Ergün, makamında ağırladığı Avrupa Üniversite Sporları Federasyonu Başkanı Adam Rozczek ile 2028 Avrupa Üniversite Oyunları’nın Manisa’da yapılacak olmasıyla ilgili görüş alışverişinde bulundu.

2028 yılında yapılacak olan ‘2028 Avrupa Üniversite Oyunları’na ev sahipliği yapmak için Hırtavistan ve İspanya ile yarışan Manisa’nın spor tesislerini yakından incelemek için Manisa’ya gelen Avrupa Üniversite Sporları Federasyonu Başkanı Adam Rozczek, Avrupa Üniversite Sporları Federasyonu Genel Sekreteri Mathias Pecovnic ve Avrupa Üniversite Sporları Federasyonu Muhasip Yönetim Kurulu Üyesi Franciss Crianni’yi, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, makamında ağırladı. Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu (TÜSF) Başkanı Prof. Dr. Mehmet Günay, Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk ve beraberindeki heyeti konuk eden Başkan Ergün, heyete Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin şehre kazandırdığı spor tesisleri, spor faaliyetleri ve Manisa’nın spor dallarında yer aldığı sıralama hakkında bilgilendirmede bulundu. Başkan Cengiz Ergün, Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin basketbol takımının Basketbol Süper Ligi’nde ter döktüğünü, Manisa Futbol Kulübü’nün 1. Ligde mücadele verdiğini ve binlerce sporcunun yer aldığı çeşitli spor branşlarında eğitim aldığını söyledi. Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile ortak projeler üzerinde sportif faaliyetlerin devam ettiğini belirten Başkan Ergün, 1971 yılında yapılan Akdeniz oyunlarına Manisa’nın da ev sahipliğini belirterek, Manisa’nın Avrupa Üniversite Oyunları’na ev sahipliği yapmaktan mutlu olacaklarını söyledi.

HEDİYELER TAKDİM ETTİ

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Avrupa Üniversite Sporları Federasyonu Başkan ve beraberindeki heyete Manisa’ya özgü ürünlerin yer aldığı hediyeleri takdim etti. Avrupa Üniversite Sporları Federasyonu Başkanı Adam Rozczek, Manisa için gerekli notları Genel Sekreter Mathias Pecovnic’in aldığını belirterek, Manisa’da olmaktan çok mutlu olduklarını belirterek, Başkan Ergün’e kendilerini ağırlamasından dolayı teşekkürlerini iletti.

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