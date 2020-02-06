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Sportif yenerek taramasında 3. etap sona erdi

SAMSUN HABERLERİ  | 06.02.2020 15:49 | Son Güncelleme

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı’nın ortaklaşa hayata geçirdiği Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Projesi kapsamında 3.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı’nın ortaklaşa hayata geçirdiği Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Projesi kapsamında 3. etap çalışmaları sona erdi.
Çocuk ve gençleri sporla tanıştırmak, sporu geniş kitlelere yaymak, spor kültürü yerleştirmek, sporu sevdirmek, spora başlama yaşında bulunan yetenekli çocukları tespit etmek, onları spor branşlarına yönlendirerek üst düzey sporcu olarak yetiştirilmelerini sağlamak amacıyla, Mayıs 2018’de başlatılan Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Projesi ile adım adım Türkiye’nin spor alt yapı haritası oluşturuluyor. 2017-2018 eğitim öğretim döneminde ilkokul 3. sınıfa giden 2009 doğumlu öğrencilerin çoklu branş eğitimi sonrası 5-6 Şubat 2020 tarihleri arasında ara test ölçümleri 39 okuldan 278 öğrencinin katılımıyla gerçekleştirildi.
Projesi kapsamında Atakum Spor Fabrikasında devam eden çalışmaları yerinde inceleyen Atakum Kaymakamı Namık Kemal Nazlı, Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu, Atakum Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mustafa Demirkıran, Atakum İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Kenan Arslan ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet İrfan Yetik öğrenci ve Antrenörler ile bir araya gelerek sohbet etti.
Sohbetin ardından protokol tarafından öğrencilere tişört ve Türk bayrağı dağıtıldı. Ara test ölçüm sonuçlarına göre öğrenciler branşlara yönlendirilip 2 yıllık eğitime tabi tutulacaklar.

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