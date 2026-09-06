Sporting Lizbon - Galatasaray Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Futbolseverler, büyük heyecana sahne olması beklenen Sporting Lizbon-Galatasaray mücadelesinin ne zaman oynanacağını, saat kaçta başlayacağını ve hangi kanaldan yayınlanacağını araştırıyor.

SPORTING LİZBON-GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?

Galatasaray ile Sporting Lizbon arasındaki UEFA Şampiyonlar Ligi karşılaşması, 9 Eylül 2026 Çarşamba günü oynanacak.

Sporting Lizbon'un sahasında oynanacak dev mücadelede ilk düdük saat 22:00'da çalacak.

SPORTING LİZBON-GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde Sporting Lizbon ile karşılaşacağı mücadelenin TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

İLK KEZ KARŞILAŞIYORLAR

Sporting Lizbon ile Galatasaray, kulüp tarihleri boyunca ilk kez resmi bir maçta karşı karşıya gelecek. Transfermarkt verilerine göre Portekiz ekibinin güncel kadro değeri 378 milyon Euro olurken, Galatasaray'ın toplam piyasa değeri 411 milyon Euro seviyesinde bulunuyor. Sporting Lizbon'da 40 milyon Euro'luk değeriyle Gonçalo Inacio takımının en değerli oyuncusu konumunda yer alırken, Galatasaray'ın zirvesinde ise 75 milyon Euro piyasa değeri bulunan Victor Osimhen bulunuyor.

OSIMHEN, LEMINA VE SINGO SPORTİNG MAÇINDA SAHADA MI?

Galatasaray'ın açıklamasına göre Osimhen ve Lemina'nın sağ adduktor (kasık) kas grubunda gerilme ve ağrı tespit edildi.

Oyuncuların tedavilerine başlanırken, durumlarının netleştirilmesi amacıyla MR dahil ileri tetkiklerin yapılacağı duyuruldu. Öte yandan Galatasaray, antrenmanda sağ diz arka bölgesine darbe alan Singo'nun yapılan kontrollerinde sağ uyluk biceps femoris adale grubunda tendon ve kası ilgilendiren hasar ve kanama tespit edildiğini açıkladı.

Üç futbolcunun da sahalardan 2-3 hafta kadar uzak kalması bekleniyor.