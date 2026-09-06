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CANLI | Filenin Sultanları şampiyonluk için İtalya'ya karşı!
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CANLI | Filenin Sultanları şampiyonluk için İtalya'ya karşı!

Filenin Sultanları, 2026 CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası finalinde altın madalya için İtalya karşısında sahaya çıkıyor. Milliler, üst üste ikinci finalinden şampiyonlukla ayrılmayı hedefliyor. İşte karşılaşmanın canlı anlatımı...

Burak Kavuncu

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda tarih yazmak için bir kez daha final sahnesinde. Üst üste ikinci kez finale yükselen Filenin Sultanları, şampiyonluk mücadelesinde İtalya ile karşı karşıya geliyor.

Maç önü

TARİHİ HEDEF: 2. AVRUPA ŞAMPİYONLUĞU

Filenin Sultanları, İtalya karşısında galip gelmesi durumunda Avrupa Şampiyonası tarihindeki ikinci altın madalyasını kazanacak. A Milli Kadın Voleybol Takımı, organizasyonda daha önce 1 kez şampiyon olurken 2 gümüş ve 3 bronz madalya elde etti.

CANLI | Filenin Sultanları şampiyonluk için İtalya ya karşı! 1

Maç önü

TÜRKİYE - İTALYA MAÇI HANGİ KANALDA?

Avrupa Şampiyonası finalindeki Türkiye-İtalya karşılaşması, TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanıyor. Voleybolseverler, tarihi mücadeleyi TRT 1 üzerinden takip edebiliyor.

CANLI | Filenin Sultanları şampiyonluk için İtalya ya karşı! 2

Maç önü

FİNAL BİLETİNİ NASIL ALDILAR?

Türkiye, final yolunda yarı finalde Sırbistan ile karşı karşıya geldi. Rakibine set vermeyen milliler, sahadan 3-0'lık galibiyetle ayrılarak Avrupa Şampiyonası'nda üst üste ikinci kez finale yükseldi.

İtalya ise final öncesindeki son engel olarak Polonya'yı geçti. Yarı final mücadelesinde rakibini 3-1 mağlup eden İtalyanlar, şampiyonluk maçında Filenin Sultanları'nın rakibi oldu.

CANLI | Filenin Sultanları şampiyonluk için İtalya ya karşı! 3

Canlı

İLK SET İTALYA'NIN!

İtalya: 25

Türkiye: 16

Canlı

2.SET OYNANIYOR

İtalya: 21

Türkiye: 23

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Anahtar Kelimeler:
İtalya Türkiye Filenin Sultanları
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