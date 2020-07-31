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Sporu teşvik edecek, trafiği rahatlatacak proje hayata geçiyor

ÇORUM HABERLERİ  | 31.07.2020 09:44 | Son Güncelleme

Çorum’da bisiklet sporunu teşvik ederek araç trafiğinin azalmasına katkıda bulunacak olan Akıllı Bisiklet Uygulama Projesi (ÇORBİS) hayata geçiyor.Çorum Belediyesi, hayata geçireceği projeyle bisiklet kullanımının yaygınlaştırılmasının yanı sıra bisikleti sağlıklı yaşamın bir parçası haline getirmeyi hedefliyor.

Çorum’da bisiklet sporunu teşvik ederek araç trafiğinin azalmasına katkıda bulunacak olan Akıllı Bisiklet Uygulama Projesi (ÇORBİS) hayata geçiyor.
Çorum Belediyesi, hayata geçireceği projeyle bisiklet kullanımının yaygınlaştırılmasının yanı sıra bisikleti sağlıklı yaşamın bir parçası haline getirmeyi hedefliyor. Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın’ın seçim dönemi verdiği sözlerden biri olan ÇORBİS projesi için bisiklet ve ekipmanlar belediyeye teslim edildi. Bisikletler ve ekipmanları inceleyen Başkan Aşgın, deneme sürüşü yaptı. Aşgın, ÇORBİS’in kısa süre içerisinde Çorum sokaklarında olacağının müjdesini verdi.
Dünyanın, sevginin, kardeşliğin merkezi olan Çorum’un aynı zamanda bisikletin de merkezi olacağını vurgulayan Başkan Aşgın, “Seçim dönemimizde ÇORBİS adıyla tasarladığımız bu projemizi ilan etmiştik. Tüm çalışmalarımızı tamamladık, bisikletlerimiz geldi. Tüm donanımlar ve teknik altyapımız hazırlandı. Kısa süre içerisinde ÇORBİS bisikletlerimizi hemşehrilerimizle buluşturmuş olacağız ve şehrimiz bu anlamda önemli bir merhaleye geçmiş olacak. Bisiklet hem spor olarak hem de ulaşım aracı olarak şehrimizde çok rahat kullanılabilir. İlk olarak 50 bisikletimiz ve 8 erişim noktamız olacak. 96 semt parkımıza da bisiklet park alanı yapacağız. Kurban Bayramı’ndan sonra montajını tamamlayacağımız ÇORBİS’i hemşehrilerimizle buluşturmuş olacağız. Bu heyecanımızı bayram öncesi tüm hemşehrilerimizle paylaşmak istedik. Projemizi gerçekleştirmiş olmanın mutluluğunu yaşıyoruz" dedi.
İncelemeleri sırasında Başkan Aşgın’a Belediye Başkan Yardımcısı Lemzi Çöplü ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Gökhan Mesci eşlik etti.

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