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Spot piyasada elektrik fiyatları

İSTANBUL HABERLERİ  | 01.02.2020 15:33 | Son Güncelleme

Spot piyasada elektrik fiyatları

İSTANBUL (AA) - Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 331 lira 69 kuruş, en düşük 200 lira 1 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi, bugün düne göre yüzde 12,18 azalarak 128 milyon 356 bin 409 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 19.00'da 331 lira 69 kuruş, en düşük saat 14.00 ve 15.00’te 200 lira 1 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 287 lira 72 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 288 lira 35 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 333 lira 70 kuruş, en düşük 250 lira 1 kuruştan işlem gördü.

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Anahtar Kelimeler:
Enerji Piyasaları İşletme AŞ spot elektrik piyasası

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