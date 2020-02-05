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Spot piyasada elektrik fiyatları

İSTANBUL HABERLERİ  | 05.02.2020 14:18 | Son Güncelleme

Spot piyasada elektrik fiyatları

İSTANBUL (AA) - Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek 350 lira 1 kuruş, en düşük 200 lira 1 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi, bugün, düne göre yüzde 4,68 artarak 166 milyon 473 bin 438 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek saat 11.00'de 350 lira 1 kuruş, en düşük saat 04.00'te 200 lira 1 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 312 lira 69 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 316 lira 50 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 328 lira 95 kuruş, en düşük 238 lira 20 kuruştan işlem gördü.

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Anahtar Kelimeler:
Enerji Piyasaları İşletme AŞ spot elektrik piyasası

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