‘Srebrenica Çiçeği’ yeniden hayat buluyor

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Srebrenica katliamının 22. yıldönümü kapsamında Hüdavendigar Kent Parkı’nda oluşturulan ancak zamanla tahrip olan ‘Büyük Srebrenica Çiçeği’ni, aslına uygun halde yeniden hazır hale getiriyor. 8372 şehit anısına oluşturulan alan, 8 bin 372 beyaz begonya ve taşlarla katliamın yıldönümü olan 11 Temmuz’da tekrar hayat bulacak.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, dost ve kardeş ülke Bosna Hersek’in 11 Temmuz 1995 yılında yaşadığı Srebrenitsa soykırımı acılarını bir nebze de olsa paylaşmak adına Hüdavendigar Kent Parkı’nda oluşturduğu ‘Büyük Srebrenica Çiçeği’ni tekrar canlandırılıyor. Katliamın 22. yıldönümünde oluşturulan ve zamanla tahrip olan alan, katliamın 25. yıldönümüne kadar yeniden oluşturulacak. Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler ekiplerinin temizlik çalışmalarına başladığı alanda, 8 bin 372 şehit anısına 8372 beyaz begonya ve taşlarla tekrar Srebrenica Çiçeği hazır hale getirilecek.

Srebrenitsa Katliamı

"İkinci Dünya Savaşı sonrası Avrupa’daki en büyük katliam" olarak nitelendirilen Srebrenitsa Katliamı’nın üzerinden 25 yıl geçti. Sadece birkaç gün içinde en az 8 bin 372 Boşnak’ın şehit edildiği Srebrenitsa’da şu ana kadar 6 bin 500’den fazla kurbanın kimlikleri tespit edilebildi.

Srebrenitsa’da neler yaşandı?

Yugoslavya İç Savaşı sırasında Bosna Hersek’in Srebrenitsa kasabasında 13-18 Temmuz 1995 tarihleri arasında 8 bin genç ve yetişkin Müslüman erkek, Sırp güçler tarafından şehit edildi.

Birleşmiş Milletler (BM) 1993 yılında Srebrenitsa’yı Boşnaklar için "güvenli bölge" ilan etmişti. Sırpların iki yıl süren kuşatması sonrası Temmuz 1995’de Srebrenitsa düştü. Binlerce Boşnak erkek, kadın ve çocuk, Srebrenitsa’nın hemen dışındaki Potocari’de bulunan Hollandalı askerlerin denetimindeki BM barışgücü karargahına sığındı. Hollandalı askerler karargaha sığınanlara burada güvende olacaklarını söyledi. Ancak askerler, Sırp güçlerin kampı kuşatması üzerine binlerce Boşnak’ı Sırplara teslim etti.

Sırp güçler karargaha sığınanlar arasından ayırdıkları 300 erkeği kamyonlarla götürüp şehit etti. Kadın ve çocuklar da Bosna’nın diğer kesimlerine götürüldü. Kasabada 8 binden fazla Müslüman şehit edildi. Srebrenitsa’da hayatını kaybedenlerin büyük kısmı halen Bosna Hersek’in doğusundaki toplu mezarlarda yatıyor. Olaylar öncesinde BM tarafından güvenli bölge ilan edilen kasabada, civardaki çatışmalardan kaçan çok sayıda sivil bulunuyordu.

Srebrenitsa’da yaşananlar, "2. Dünya Savaşı’ndan sonra Avrupa’daki en büyük katliam" olarak nitelendiriliyor. BM’nin yargı organı Uluslararası Adalet Divanı 2007’de, kasabada yaşananları "soykırım" olarak nitelendirmiş ancak sorumlusunun Sırbistan olmadığına hükmetmişti.

Rusya ise 2015’te BM Güvenlik Konseyi’ne sunulan ve kasabada yaşananları "soykırım" olarak nitelendiren bir karar tasarısını veto etmişti. Hollanda’nın Lahey kentinde eski Yugoslavya için kurulan Uluslararası Ceza Mahkemesi, katliamdan sorumlu tutulan Bosnalı Sırp General Ratko Mladiç’i soykırımdan, insanlığa karşı suç işlemekten ve Srebrenitsa katliamından suçlu buldu. Mladiç müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Umudun ve acının sembolü Srebrenitsa Çiçeği

Bosnalı şehit anneleri ve Graçanica’daki kadınlar tarafından yapılan Srebrenitsa Çiçeği, insanlık dramının, katliamın ve soykırımın yaşandığı acı dolu günün sembolü oldu. Srebrenitsa anneleri ile sıradan vatandaşlar Potoçari’de yakalarında beyaz-yeşil çiçek taşıyordu. Bu çiçek, soykırım kurbanlarının aziz hatırası olarak Strasburg’daki Avrupa Parlamentosu’na da yakalarda taşındı. Çiçeğin 11 yaprağı, 11 Temmuz 1995 katliam gününü; beyaz renk masumiyeti; yeşil renk ise yeniden doğuşu, umudu ve İslamiyet’i sembolize ediyor.

