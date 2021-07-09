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Srebrenitsa kurbanları katliamın 26. yılında İzmir'de unutulmadı

09.07.2021 17:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Srebrenitsa kurbanları katliamın 26. yılında İzmir'de unutulmadı

İZMİR (AA) - Srebrenitsa katliamının 26. yılı nedeniyle Karşıyaka ve Buca'da anma programı düzenlendi.

Karşıyaka Belediyesinden yapılan açıklamada, Srebrenitsa katliamının 26. yılı dolayısıyla Ahmet Piriştina Kültür Merkezi'nde anma etkinliği gerçekleştirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay, 1995 yılında insanlığın yeryüzü tarihinin en korkunç katliamlarından birine tanık olduğunu belirtti.

Soykırımcıların bir halkı kadın, erkek, çocuk, yetişkin ayırmadan yok etmek için orada olduğunu vurgulayan Tugay, "Binlerce insanı Birleşmiş Milletlerin güya koruması altında iken, Avrupa'nın ortasında tüm dünyanın adeta gözü önünde öldürdüler. Büyük bir acıyla hatırladığımız bu olay, insanoğlunun geçmişten ders çıkarma, bu dünyayı tüm renkleriyle yaşayıp bölüşme konusunda ne kadar yetersiz ve unutkan olduğunu da göstermiştir." ifadelerini kullandı.

Bosna Hersek Ankara Büyükelçisi Adis Alagiç de Srebrenitsa katliamının kurbanlarının hatırasına sahip çıkıldığı için teşekkür etti.

Türk halkının kurum ve temsilcilerinin, Boşnak halkı üzerinde yapılan soykırımın unutulmaması için gösterdiği çabaları çok değerli gördüğüne değinen Alagiç, şunları kaydetti:

"Srebrenitsa annelerini unutmayalım. 8 bin 372 sayısını unutmayalım. Tek isteğimiz adaletin yerini bulmasıdır. Kurbanlar adalete, suçlular ise cezaya tabidir. Bosna Hersek'te olan bu acılı olayları tüm dünyanın hatırlaması ve buradan bir ders çıkarması lazım. Bugün burada toplanmakla adalete, ülkemize ve halkımıza çok önemli bir destek verdiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Zulümden uzak olan, zulmü yaşamış olan gibi tepki verene kadar adalet yerini bulmaz. Burada bulunan insanlar ve genelde Türkiye'de bulunan insanlar bunun nasıl yapılması gerektiğine çok güzel bir örnektir."

Dışişleri Bakanlığı İzmir Temsilcisi Büyükelçi Naciye Gökçen Kaya ise "Dışişleri Bakanlığı olarak Bosna Hersek'in yanındayız. Katliamda hayatlarını kaybeden Boşnak kardeşlerimizin kederli ailelerine bir kez daha taziyelerimizi sunuyor ve tüm şehitlerimizin aziz hatıraları önünde saygıyla eğiliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

- "Katliamın kanı hala Avrupalı devletlerin elinde lekedir"

Buca'da ise Srebrenitsa Anıtı'nda anma programı düzenlendi.

Srebrenitsa'ya ait fotoğrafların sergilendiği etkinlikte, Tarık Akan Gençlik Merkezi Tiyatro Topluluğu tarafından Srebrenitsa soykırımı anısına "Mavi Kelebeklerin Başkenti" adlı oratoryo sahnelendi.

Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, "Sadece kendi canları yandığında insan hakları nutukları atan, barış söylemlerini ağızlarına sakız edenler, 26 yıldır maalesef gözlerinin önündeki katliama seslerini çıkaramadı. Bosna'da yaşanan katliamın kanı hala Avrupalı devletlerin elinde lekedir." ifadelerini kullandı.

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