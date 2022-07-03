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Srebrenitsa kurbanları, soykırımın 27. yılında Ankara'da anıldı

03.07.2022 18:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Srebrenitsa kurbanları, soykırımın 27. yılında Ankara'da anıldı

Srebrenitsa Soykırımı'nın 27. yılında, Ankara'nın Keçiören ilçesinde, katliamın kurbanlarını anma töreni düzenlendi.

Keçiören Belediyesince Aliya İzzetbegoviç Parkı'nda düzenlenen anma programına, Bosna-Hersek Ankara Büyükelçisi Adis Alagiç, Moldova Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Dmitri Croitor, siyasi parti temsilcileri, milletvekilleri ve vatandaşlar katıldı.

Törende konuşan Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Türkiye'nin, 27 yıl önce Avrupa'nın ortasında yaşanan soykırımda Bosna'nın yanında olduğunu belirtti.

Katliamda yaklaşık 100 bin Bosnalının hayatını kaybettiğini aktaran Altınok, onları rahmetle andı.

AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin de 27 yıl önce insanlık tarihinin gördüğü en zalimane soykırımda hayatını kaybeden 8 bin 372 kişiye rahmet diledi.

Soykırımın acısını unutmadıklarını dile getiren Şahin, "Uluslararası arenada bu soykırımın hesabının verilmesi, bunun kayıtlara geçmesi çok önemlidir. Ancak mahkemeler hangi kararı verirlerse versinler bu soykırımın faillerinin ve göz yumanların maşeri vicdanda mahkum olmaları çok daha önemlidir." diye konuştu.

Programın sonunda, Aliya İzzetbegoviç Parkı'nda bulunan anıta çelenk ve karanfil bırakıldı.

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Anahtar Kelimeler:
keçiören belediye başkanı turgut altınok

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