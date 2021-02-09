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Sri Lanka Büyükelçisi Gölbaşılı şehidin mezarını ziyaret etti

09.02.2021 16:35 | Son Güncelleme:
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Sri Lanka Büyükelçisi Gölbaşılı şehidin mezarını ziyaret etti

Sri Lanka Demokratik Sosyalist Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Mohamed Rizci Hassen, Ülkesinde şehit düşen Gölbaşılı Elektrik Elektronik Mühendisi Serhan Selçuk Nariç’in mezarını ziyaret etti.2019 yılında Sri Lanka’nın başkenti Colombo’da yaşanan bombalı terör saldırısında, Türk inşaat firmasının çalışanı İnşaat Mühendisi Yiğit Ali Çavuş ve Elektrik Elektronik Mühendisi Serhan Selçuk Nariçi şehit düşmüştü.

Sri Lanka Demokratik Sosyalist Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Mohamed Rizci Hassen, Ülkesinde şehit düşen Gölbaşılı Elektrik Elektronik Mühendisi Serhan Selçuk Nariç’in mezarını ziyaret etti.
2019 yılında Sri Lanka’nın başkenti Colombo’da yaşanan bombalı terör saldırısında, Türk inşaat firmasının çalışanı İnşaat Mühendisi Yiğit Ali Çavuş ve Elektrik Elektronik Mühendisi Serhan Selçuk Nariçi şehit düşmüştü. İlk olarak Yiğit Ali Çavuş’un mezarını ziyaret eden Büyükelçi Mohamed Rizci Hassen daha sonra Gölbaşılı şehit Serhan Selçuk Nariçi’nin mezarını ziyaret etti. Mezarın başında kendisi Yasin’i Şerif okuyan Büyükelçi, şehidin babası Mehmet ile annesi Gönül Nariçi’şe başsağlığı diledi.

Sri Lanka Büyükelçisi Gölbaşılı şehidin mezarını ziyaret etti

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