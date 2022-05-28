Sri Lanka'da polis protestoculara göz yaşartıcı gazla müdahale etti

KOLOMBO (AA) - Ekonomik krizin pençesindeki Sri Lanka'da devlet başkanının istifasını talep eden protestoculara polis göz yaşartıcı gazla müdahale etti.

Polis, Devlet Başkanı Gotabaya Rajapaksa'nın ofisinin önünde süren protestonun 50. gününü kutlamak için toplanan göstericileri dağıtmak için göz yaşartıcı gaz ve tazyikli su kullandı.

Başkanlık ofisine ulaşmaya çalışan protestoculardan 3'ü gözaltına alındı.

- Sri Lanka'daki olaylar

Tarihinin en büyük ekonomik kriziyle karşı karşıya olan Sri Lanka'da halk, elektrik kesintilerinin günde 13 saati bulmasının ardından mart sonunda protesto gösterilerini yoğunlaştırmıştı.

Ülkede 9 Mayıs'ta Başbakanlık Ofisi'nin çevresinde toplanan göstericiler ile hükümet yanlıları arasında arbede yaşanmış, başkent Kolombo'da askeri birlikler göreve çağrılmıştı.

Muhalefetin artan baskısı sonrası Başbakan Mahinda Rajapaksa 9 Mayıs'ta istifa etmiş, bu nedenle kabine feshedilmişti.

Sri Lanka Devlet Başkanı Gotabaya Rajapaksa, 12 Mayıs'ta daha önce 3 dönem başbakanlık yapan Ranil Wickremesinghe'yi başbakan atamıştı.

Şiddet olayları sonrası ülke çapında sokağa çıkma yasağı ilan edilmiş, hükümet, protesto gösterileri sırasında kamu malına veya başkalarına zarar veren herkese ateş açılması talimatı vermişti.

Ülke çapına yayılan gösterilerde, aralarında iktidar partisi milletvekili ile 2 polisin de bulunduğu 8 kişi hayatını kaybetti, 250 kişi yaralandı.

Sri Lankalılar halihazırda yakıt sıkıntısı, elektrik kesintileri ile artan gıda ve ulaşım fiyatları nedeniyle zor günler geçiriyor.



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