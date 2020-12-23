SSBL Müzakere Kulübü bir kez daha şampiyon oldu

Samsun İbrahim Tanrıverdi Sosyal Bilimler Lisesi (SSBL) Münazara Kulübü, Arg.ist Münazara Platformunun düzenlediği Çevrimiçi Liseler Arası Çaylaklar Münazara Şampiyonası’nda 132 takım ve 264 kişi arasından Naz Kuru ve Ümran Sağlam’ın bulunduğu SSBL-Sukulent takımı ile şampiyon olurken, 4 takımları da çeyrek final oynadı.

SSBL Münazara Kulübü için bu bir ilk değil. Yoğun bir çalışma maratonu içerisinde olan kulüp, 2020-2021 Dönemi başından beri katılım sağladığı Argüman Fabrikası Open Turnuvası’nda çeyrek final, Darüşşafaka Open Turnuvası’nda yarı final, Argüman Fabrikası Çaylaklar Turnuvası’nda final oynadı ve Münazara Hitabet Çaylaklar Turnuvası’nda ise şampiyonluk elde etti. Aynı zamanda yine 19-20 Aralık tarihlerinde gerçekleşen Türkiye Münazara Şampiyonası’nda 3 takımı ile üst tura çıktı. İstanbul takımlarıyla kıyasıya mücadele eden gençler, Samsun’u temsil ederek adeta gurur kaynağı oldular.

Bu ay sonunda Münazara Hitabet Derneği’nin düzenleyeceği turnuvaya 3 takımı ile hazırlanan kulübün öğretmen ve öğrencileri bu başarıyı sürdürmekte kararlı olduklarını belirttiler.



