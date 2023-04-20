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SSB'nin Kahramanmaraş'ta kurduğu 600 konteyner depremzedelere teslim edildi

20.04.2023 11:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'de 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta barınma ihtiyacının karşılanmasına katkı sağlamak amacıyla Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) koordinasyonunda kurulan 600 konteyner, depremzede ailelere teslim edildi.

Onikişubat ilçesindeki EXPO 2023 Sergi Alanı'na yerleştirilen 600 konteynere, AFAD tarafından teslimin yapılmasıyla aileler yerleşmeye başladı.

ASELSAN, TUSAŞ, ROKETSAN, HAVELSAN, İstanbul Teknopark, Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ, Tualcom, İŞBİR ve Boğaziçi Savunma'nın da katkılarıyla 3 etaptan oluşan, "Savunma Sanayii Konteyner Kent"te oyun parkı, kreş, sosyal market, mescit, sağlık ocağı, kütüphane, çamaşırhane, yemekhane ve ücretsiz internet noktaları bulunuyor.

İçişleri Bakanlığınca bölgede barınma hizmetlerinden sorumlu olarak görevlendirilen Ağrı Valisi Osman Varol, AA muhabirine, SSB yetkililerinin konteyner kent çalışmalarında her bir ayrıntıyı düşündüklerini söyledi.

Varol, bölgede 600 konteynerin konuşlandığını vurgulayarak, vatandaşlar için çeşitli sosyal donatı alanı oluşturduklarını belirtti.

Depremzedelerin her türlü ihtiyacının giderilmesi amacıyla kentte çalışmalara devam edildiğinin altını çizen Varol, şunları kaydetti:

"Burası gerçekten çok güzel konteyner kent alanı oldu. Tabii diğer konteyner kentlerde olduğu gibi, bu konteyner kentimizde de vatandaşlarımıza sağladığımız bazı imkanlar var. Burada vatandaşlarımızın kalıcı konutlarına geçene kadar ihtiyaçları olan her şeyi karşılamaya gayret ediyoruz. Şu anda 600 ünitemizde 600 ailemiz yaşamaya başladı. Sürecin başından itibaren Savunma Sanayii yetkilileri çok büyük özen gösterdiler."

Varol, geniş bir ekibin sürekli alanda olduğuna işaret ederek, "Aynı zamanda üst yöneticileri, başkan yardımcıları, daire başkanları bir süreyi burada geçirip çalışmaları bizzat yerinde denetlediler. Ben, Savunma Sanayii Başkanlığı'mızın nezdinde tüm yetkili ve yöneticilerine, burada gayret gösteren, emek ortaya koyan tüm çalışanlarına teşekkür ediyorum." dedi.

"EKSİĞİMİZ YOK ÇOK ŞÜKÜR"

İlçeye bağlı Ertuğrulgazi Mahallesi'ndeki evinde depremi yaşayan Emsal Okur, 2,5 aydır Atatürk Parkı'nda çadırda kaldığını söyledi.

Konteyner kente 6 gün önce yerleştiğini anlatan Okur, "Çok memnunuz, her şeyimiz var. Emeği geçenlerden, hayır yapanlardan Allah razı olsun." diye konuştu.

Depremzedelerden Süleyman Kurt ise yaşadıkları felaketi hala unutamadıklarını dile getirdi.

Evinin orta hasarlı olduğunu, bir süredir ailesiyle yaşadığı çadırdan konteynere geçtiklerini aktaran Kurt, "Eksiğimiz yok çok şükür. Çoğu insanın evinde olmayan şeyler konteynerde var. Savunma Sanayii Başkanlığına çok teşekkür ediyoruz." ifadelerini kulandı.

Depremzedelerden Fatma Kürşat da verilen hizmetlerden dolayı yetkililere teşekkür etti.

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