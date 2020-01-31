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Stadyum çevresinde hurda temizliği

BURSA HABERLERİ  | 31.01.2020 16:06 | Son Güncelleme

Osmangazi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçede görüntü ve çevre kirliliğine neden olan kaçak baraka ve hurda depolarını kaldırdı.Dikkaldırım Mahallesi Stadyum Caddesi üzerindeki vatandaş ve kamuya ait boş alanlara kaçak olarak yapılan derme çatma çadır ve barakalar Osmangazi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından kaldırıldı.

Osmangazi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçede görüntü ve çevre kirliliğine neden olan kaçak baraka ve hurda depolarını kaldırdı.
Dikkaldırım Mahallesi Stadyum Caddesi üzerindeki vatandaş ve kamuya ait boş alanlara kaçak olarak yapılan derme çatma çadır ve barakalar Osmangazi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından kaldırıldı. Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu çevresi ve plazalar bölgesinde bulunan hurda depolarının yanı sıra biriktirilen hurda malzemeler iş makineleriyle yıkılmalarının ardından bölge tamamen temizlendi.
Belediye yetkilileri, bu tür operasyonların ilçede sürekli yapıldığını belirterek, çevre ve görüntü kirliliğine kesinlikle izin verilmeyeceği konusunda uyarıda bulundu.

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