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Staj gören öğrencilere iş kulübü eğitimi verildi

MERSİN HABERLERİ  | 15.10.2020 13:04 | Son Güncelleme

Mersin İşkur İş Kulübü ve Profesyonel İnsan Kaynakları Platformu işbirliğinde, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi tarafından düzenlenen ’Staj seferberliği programı’ kapsamında, kamuda staj gören üniversite öğrencilerine yönelik olarak verilen işgücü piyasasına hazırlık eğitimlerinin sürdüğü bildirildi.Kurumdan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi tarafından düzenlenen ’Staj seferberliği programı’ kapsamında Mersin Çalışma ve İş Kurumunda staj gören üniversite öğrencilerine yönelik olarak düzenlenen iş kulübü eğitimlerine katılan öğrencilere, eğitim sonunda katılım sertifikası verildi.Kulüp eğitimlerinde öğrencilere özgeçmiş hazırlama, beden dili, imaj yönetimi, mülakat teknikleri konularında iş kulübü liderleri tarafından ücretsiz uygulamalı eğitimler verilmesinin yanı sıra Profesyonel İnsan Kaynakları Platformu üyesi Murat Aslan tarafından, öğrencilerin bir iş yerinde yapılan mülakatın nasıl yapıldığını deneyimlemesi ve iş hayatına bir adım önde başlaması amacıyla mülakat canlandırmaları yapıldı.İş kulübü eğitimi sırasında öğrencilere iş hayatına yönelik bilgiler veren Mersin Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Halil Bozkurt, işsizlikle mücadele çerçevesinde dezavantajlı grupların istihdama katılması amacıyla iş kulübünün çalışmalarıyla iş arayanlara, işgücü piyasası ve firmaların işe alım süreçleri hakkında eğitimler vererek yol gösterdiğini, kadınların, engellilerin, iş gücü piyasasından uzak kalmış vatandaşların, gençlerin, öğrencilerin, geçici koruma altındakilerin işe girişlerinin önündeki engelleri kaldırmak üzere kişiye özgü yeni çözümler sunduğunu ve katılımcıların iş hayatına bir adım önde hazırlandığını söyledi.

Staj gören öğrencilere iş kulübü eğitimi verildi

Mersin İşkur İş Kulübü ve Profesyonel İnsan Kaynakları Platformu işbirliğinde, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi tarafından düzenlenen ’Staj seferberliği programı’ kapsamında, kamuda staj gören üniversite öğrencilerine yönelik olarak verilen işgücü piyasasına hazırlık eğitimlerinin sürdüğü bildirildi.
Kurumdan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi tarafından düzenlenen ’Staj seferberliği programı’ kapsamında Mersin Çalışma ve İş Kurumunda staj gören üniversite öğrencilerine yönelik olarak düzenlenen iş kulübü eğitimlerine katılan öğrencilere, eğitim sonunda katılım sertifikası verildi.
Kulüp eğitimlerinde öğrencilere özgeçmiş hazırlama, beden dili, imaj yönetimi, mülakat teknikleri konularında iş kulübü liderleri tarafından ücretsiz uygulamalı eğitimler verilmesinin yanı sıra Profesyonel İnsan Kaynakları Platformu üyesi Murat Aslan tarafından, öğrencilerin bir iş yerinde yapılan mülakatın nasıl yapıldığını deneyimlemesi ve iş hayatına bir adım önde başlaması amacıyla mülakat canlandırmaları yapıldı.
İş kulübü eğitimi sırasında öğrencilere iş hayatına yönelik bilgiler veren Mersin Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Halil Bozkurt, işsizlikle mücadele çerçevesinde dezavantajlı grupların istihdama katılması amacıyla iş kulübünün çalışmalarıyla iş arayanlara, işgücü piyasası ve firmaların işe alım süreçleri hakkında eğitimler vererek yol gösterdiğini, kadınların, engellilerin, iş gücü piyasasından uzak kalmış vatandaşların, gençlerin, öğrencilerin, geçici koruma altındakilerin işe girişlerinin önündeki engelleri kaldırmak üzere kişiye özgü yeni çözümler sunduğunu ve katılımcıların iş hayatına bir adım önde hazırlandığını söyledi.

Staj gören öğrencilere iş kulübü eğitimi verildi

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