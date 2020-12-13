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Stajyer avukatlar ruhsatnamelerini aldılar

ERZİNCAN HABERLERİ  | 13.12.2020 12:41 | Son Güncelleme

Erzincan Barosu’nda stajını başarıyla tamamlayan avukatlar yemin ederek ruhsatnamelerini aldı ve meslek hayatına ilk adımlarını attılar.Stajyer avukat Zeynep Salcı başarıyla tamamlanan staj evresinin ardından ruhsatnamesini Erzincan Baro Başkanı Avukat Adem Aktürk’ten aldı.Törende konuşan Baro Başkanı Adem Aktürk; “Erzincan Barosu, bugün olduğu gibi aramıza katılan meslektaşlarımız ile daha da büyüyor ve güçleniyor.

Stajyer avukatlar ruhsatnamelerini aldılar

Erzincan Barosu’nda stajını başarıyla tamamlayan avukatlar yemin ederek ruhsatnamelerini aldı ve meslek hayatına ilk adımlarını attılar.
Stajyer avukat Zeynep Salcı başarıyla tamamlanan staj evresinin ardından ruhsatnamesini Erzincan Baro Başkanı Avukat Adem Aktürk’ten aldı.
Törende konuşan Baro Başkanı Adem Aktürk; “Erzincan Barosu, bugün olduğu gibi aramıza katılan meslektaşlarımız ile daha da büyüyor ve güçleniyor. Avukatlık; demokrasinin ve hakların teminatıdır. Meslektaşlarımızı bugünlere getiren ailelerine, eğitim hayatlarında onlara destek olan hocalarımıza, stajlarını başarıyla tamamlamalarına yardımcı olan meslektaşlarımıza ve yeni üyelerimize emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum.
Mesleğin ilk adımı olan yemin töreni için bir aradayız. Genç meslektaşlarımızın mesleklerini hak ettiği noktaya getirmek için vereceği mücadeleye inancım tamdır. Kendisine sağlık, mutluluk, huzur, başarı ve bol kazançlı bir hayat diliyoruz.” dedi.

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