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Stajyer öğrencilere ‘kurum kültürü’ anlatıldı

KOCAELİ HABERLERİ  | 04.11.2020 14:09 | Son Güncelleme

Körfez Belediyesi tarafından, 2020-2021 eğitim-öğretim döneminde kurum bünyesinde staj yapan öğrencilere Kamu Kültürü ve Kuralları ile İş Sağlığı ve Güvenliği eğitimi verildi.Körfez Belediyesi, lise ve üniversitede öğrenim gören öğrencilere her sene staj imkânı sağlanıyor.

Stajyer öğrencilere ‘kurum kültürü’ anlatıldı

Körfez Belediyesi tarafından, 2020-2021 eğitim-öğretim döneminde kurum bünyesinde staj yapan öğrencilere Kamu Kültürü ve Kuralları ile İş Sağlığı ve Güvenliği eğitimi verildi.
Körfez Belediyesi, lise ve üniversitede öğrenim gören öğrencilere her sene staj imkânı sağlanıyor. Bu kapsamda 2020-2021 eğitim ve öğretim döneminde kurum bünyesinde staj yapan öğrencilerin kurum kültürü ve kurum aidiyet duygularının oluşması amacıyla İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü tarafından eğitim programı düzenlendi. Stajyerler farklı gruplara ayrılarak sosyal mesafe kurallarına uygun yapılan eğitimde, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü Cevriye Gündoğdu; Kurum kültürü, uyulması gereken kurallar ve mali haklar konularına değinerek, stajyer öğrenciler ile sohbet etti.
Eğitimin ikinci ayağında ise; Bilgi İşlem Müdürlüğü bünyesinde görevli İSG Uzmanı Gürol Ör tarafından “İş Sağlığı ve Güvenliği” ve “ Yangın Güvenliği” eğitimi gerçekleştirildi. Konu anlatımı sonrasında stajyerler merak ettikleri soruları yönelttiler.

Stajyer öğrencilere ‘kurum kültürü’ anlatıldı

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