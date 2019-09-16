F.Bahçe'nin yıldızları Simpsons oldu!

Dünya futbolunun önde gelen yıldızları, bu kez Simpsons karakterlerine dönüştürüldü. Karakterlerin yaratıcısı ise, ünlü İtalyan grafik tasarımcı Stefano Monda.

Stefano Monda, dünyaca ünlü futbolcuları Simpsons karakterlerine dönüştürürken ortaya ilginç ve eğlenceli görseller çıktı.

Monda, Türk futbolcuları ve Süper Lig yıldızlarını da unutmadı.

Ülkemizi Avrupa'da başarıyla temsil eden milli futbolcu ve Fenerbahçe'nin iki yıldızı da Monda'nın Simpsons karakterine dönüştürdüğü isimler arasında yer aldı.

İtalyan grafik tasarımcı Stefano Monda'nın çizimlerini bir araya getirdik.

