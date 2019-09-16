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F.Bahçe'nin yıldızları Simpsons oldu!

AVRUPADAN FUTBOL HABERLERİ  | 16.09.2019 14:08 | Son Güncelleme

İtalyan grafik tasarımcısı Stefano Monda, yıldız futbolcuları ünlü çizgi dizi Simpsons karakterine dönüştürdü. Monda'nın Simpsons çizimleri arasında kariyerini İngiltere'de sürdüren milli futbolcumuz da yer aldı. Çizgi karakter futbolcular arasında Fenerbahçeden iki isimde var.

Dünya futbolunun önde gelen yıldızları, bu kez Simpsons karakterlerine dönüştürüldü. Karakterlerin yaratıcısı ise, ünlü İtalyan grafik tasarımcı Stefano Monda.

Stefano Monda, dünyaca ünlü futbolcuları Simpsons karakterlerine dönüştürürken ortaya ilginç ve eğlenceli görseller çıktı.

Monda, Türk futbolcuları ve Süper Lig yıldızlarını da unutmadı.

Ülkemizi Avrupa'da başarıyla temsil eden milli futbolcu ve Fenerbahçe'nin iki yıldızı da Monda'nın Simpsons karakterine dönüştürdüğü isimler arasında yer aldı.

İtalyan grafik tasarımcı Stefano Monda'nın çizimlerini bir araya getirdik.

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Fenerbahçe Adil Rami Jailson cenk tosun Stefano Monda

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