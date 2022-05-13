Stellantis Türkiye, marka kasko iş birliklerini genişletiyor

İSTANBUL (AA) - Stellantis Türkiye, marka kasko ürününün iş birliklerini genişletmeye devam ediyor.

Stellantis Türkiye açıklamasına göre, genişlettiği iş birlikleri ile şirket, her zaman en iyi hizmeti sunma misyonunu sürdürmeyi hedefliyor.

Müşterilerine sunduğu marka kasko hizmetinde anlaşmalı olduğu sigorta şirketlerine Eureko Sigorta’yı da ekleyerek, toplamda dört farklı sigorta şirketi ile marka kasko ürününü artık çok daha erişilebilir konuma getirdi.

Eureko Sigorta, Türkiye’de markalı kaskonun pazardaki öncü firmalarından biri olmasıyla dikkat çekiyor. Avrupa, Avustralya ve Kanada’da hizmet veren Hollandalı Achmea Grubu’nun bir üyesi olan Eureko Sigorta, 30 yılı aşkındır ülkemizde faaliyet göstermekte, müşteri odaklı ve girişimci yapısıyla tüm müşteri segmentlerine konvansiyonel ve dijital kanallardan hizmet vermekte, ayrıca sürdürülebilir kalkınma amaçlarına destek veriyor.

Stellantis Türkiye markalarının sınıfında öncü modellerinin kalitesiyle eşdeğer kapsamlı sigorta ihtiyacını karşılayan marka kasko, araçlarda oluşabilecek her türlü hasarda yetkili servislere yönlendirme gerçekleştirerek müşterilerine güven veriyor. Yönlendirilen yetkili servislerde Stellantis Türkiye onarım politikası gereği aracın tüm işlemleri uzman kadrolar ve orijinal yedek parçalar kullanılarak hızlı ve güvenilir şekilde tamamlanıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Stellantis Türkiye Parça ve Servisler Genel Müdürü Mehmet Akın, Türkiye'nin otomotiv pazarındaki konumunu her geçen gün daha yukarılara taşıyan gruplarını, satış sonrası operasyonlarda hizmet kalitesi ve müşteri memnuniyeti konularında da zirveye taşımayı hedeflediklerini ifade etti.

Akın, "Bu doğrultuda yeni iş birlikleri ile geliştirdiğimiz marka kasko hizmetimiz ile onarım gerektiren durumlarda otomobillerine tutkuyla bağlı araç sahiplerine kaliteli ve güvenilir bir servis deneyimi yaşatıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Eureko Sigorta Genel Müdür Yardımcısı İsmet Güngör, yıllar önce Opel Kasko ile başlayan bu birlikteliğin şimdi Stellantis Grup çatısı altında genişletilmiş olmasından duyduğu mutluluğu vurgulayarak, marka kaskonun tüketiciler için genel bir kasko olmanın ötesinde birçok ek fayda sağladığını belirtti.

Güngör, "Marka kasko hizmetinden faydalanan otomobil severlere ülke genelinde yaygın yetkili servislerinden hizmet alabilme imkânı sunan Stellantis Türkiye, bütün araçlarda orijinal cam ve yedek parça kullanıyor. Ayrıca mini onarım teminatı ile küçük hasarların marka kasko hasarsızlık indirimlerinden etkilenmeden tamiri gerçekleştirilebiliyor." değerlendirmesinde bulundu.

Arıza ya da kaza durumlarında poliçe teminatına uyumlu şekilde 30 güne kadar çıkabilen ikame araç tahsisinin marka kasko hizmetini kullananların hayatlarına konforlu şekilde devam etmesini sağladığının altını çizen Güngör, "Ayrıca yetkili servislerde gerçekleştirilen onarım, aracın ikinci el değerinde de kayıpların önüne geçiyor." açıklamasında bulundu.

PSA Finans Genel Müdürü Uğur Balçık ise marka kasko ürünü için artan iş birlikleri ile müşteri talep ve beklentilerini daha kapsamlı bir şekilde karşılayabileceklerini belirtti.

Balçık, "Eureko Sigorta’yla olan yeni iş birliğimiz ile Stellantis çatısı altındaki Peugeot, Citroen, DS ve Opel araç satın alan müşterilerimize sunacağımız marka kasko ayrıcalıkları ve geniş hizmet yelpazesi artık daha da erişilebilir olacak." ifadelerini kullandı.

