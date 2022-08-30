YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Stellantis Türkiye, marka kasko iş birliklerini genişletiyor

Stellantis Türkiye, marka kasko iş birliklerini genişletiyor

30.08.2022 16:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Stellantis Türkiye Parça ve Servisler Genel Müdürü Mehmet Akın: - "Ülkemiz otomotiv pazarındaki konumunu her geçen gün daha yukarılara taşıyan grubumuzu, satış sonrası operasyonlarda hizmet kalitesi ve müşteri memnuniyeti konularında da zirveye taşımayı hedefliyoruz"

İSTANBUL (AA) - Stellantis Türkiye, müşterilerine sunduğu marka kasko hizmetinde anlaşmalı olduğu sigorta şirketlerine Eureko Sigorta’yı da ekleyerek, yetkili servis kalitesinde hizmeti çok daha erişilebilir şekilde sunacak.

Stellantis Türkiye açıklamasına göre, genişlettiği iş birlikleri ile şirket, her zaman en iyi hizmeti sunma misyonunu sürdürmeyi hedefliyor. Müşterilerine sunduğu marka kasko hizmetinde anlaşmalı olduğu sigorta şirketlerine Eureko Sigorta’yı da ekleyerek, toplamda dört farklı sigorta şirketi ile marka kasko ürününü artık çok daha erişilebilir konuma getirdi.

Eureko Sigorta, Türkiye’de markalı kaskonun pazardaki öncü firmalarından biri olmasıyla dikkati çekiyor. Avrupa, Avustralya ve Kanada’da hizmet veren Hollandalı Achmea Grubu’nun bir üyesi olan Eureko Sigorta, 30 yılı aşkındır ülkemizde faaliyet gösterirken müşteri odaklı ve girişimci yapısıyla tüm müşteri segmentlerine konvansiyonel & dijital kanallardan hizmetle birlikte sürdürülebilir kalkınma amaçlarına destek veriyor.

Stellantis Türkiye markalarının sınıfında öncü modellerinin kalitesiyle eşdeğer kapsamlı sigorta ihtiyacını karşılayan marka kasko, araçlarda oluşabilecek her türlü hasarda yetkili servislere yönlendirme gerçekleştirerek müşterilerine güven veriyor. Yönlendirilen yetkili servislerde Stellantis Türkiye onarım politikası gereği aracın tüm işlemleri uzman kadrolar ve orijinal yedek parçalar kullanılarak hızlı ve güvenilir şekilde tamamlanıyor.

Marka kasko hizmetinden faydalanan otomobil severlere ülke genelinde yaygın yetkili servislerinden hizmet alabilme imkânı sunan Stellantis Türkiye, bütün araçlarda orijinal cam ve yedek parça kullanıyor. Ayrıca mini onarım teminatı ile, küçük hasarların marka kasko hasarsızlık indirimlerinden etkilenmeden tamiri gerçekleştirilebiliyor.

Bunun yanında arıza ya da kaza durumlarında poliçe teminatına uyumlu şekilde 30 güne kadar çıkabilen ikame araç tahsisi marka kasko hizmetini kullananların hayatlarına konforlu şekilde devam etmesini sağlıyor. Ayrıca yetkili servislerde gerçekleştirilen onarım, aracın ikinci el değerinde de kayıpların önüne geçiyor.

- "Araç sahiplerine kaliteli ve güvenilir bir servis deneyimi yaşatıyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Stellantis Türkiye Parça ve Servisler Genel Müdürü Mehmet Akın, Türkiye otomotiv pazarındaki konumunu her geçen gün daha yukarılara taşıyan gruplarını, satış sonrası operasyonlarda hizmet kalitesi ve müşteri memnuniyeti konularında da zirveye taşımayı hedeflediklerini ifade etti.

Akın, yeni iş birlikleri ile geliştirdikleri marka kasko hizmetleri ile onarım gerektiren durumlarda otomobillerine tutkuyla bağlı araç sahiplerine kaliteli ve güvenilir bir servis deneyimi yaşattıklarını aktardı.

Eureko Sigorta Genel Müdür Yardımcısı İsmet Güngör ise yıllar önce Opel Kasko ile başlayan bu birlikteliğin şimdi Stellantis Grup çatısı altında genişletilmiş olmasından duyduğu mutluluğu vurgulayarak, marka kaskonun tüketiciler için genel bir kasko olmanın ötesinde birçok ek fayda sağladığını belirtti.

PSA Finans Genel Müdürü Uğur Balçık da marka kasko ürünü için artan iş birlikleri ile müşteri talep ve beklentilerini daha kapsamlı bir şekilde karşılayabileceklerini belirtti.

Balçık, "Eureko Sigorta’yla olan yeni iş birliğimiz ile Stellantis çatısı altındaki Peugeot, Citroën, DS ve Opel araç satın alan müşterilerimize sunacağımız marka kasko ayrıcalıkları ve geniş hizmet yelpazesi artık daha da erişilebilir olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Büyük Zafer'in 100. yıl dönümü Vatan Caddesi'nde resmi geçitle kutlandıBüyük Zafer'in 100. yıl dönümü Vatan Caddesi'nde resmi geçitle kutlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kütahya'da askeri birlikteki Zafer Camisi'ni açtıCumhurbaşkanı Erdoğan Kütahya'da askeri birlikteki Zafer Camisi'ni açtı
MKE Ankaragücü'nde Mustafa Dalcı, teknik direktörlük görevini Ömer Erdoğan'a devrettiMKE Ankaragücü'nde Mustafa Dalcı, teknik direktörlük görevini Ömer Erdoğan'a devretti

İstanbul Namaz Vakitleri 30 Ağustos Salı

İmsak
04:50
Sabah
06:21
Öğle
13:10
İkindi
16:51
Akşam
19:48
Yatsı
21:13
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kokpitte pilotlar arasında kavga çıktı! Mürettebat araya girdi

Kokpitte pilotlar arasında kavga çıktı! Mürettebat araya girdi

Cumhurbaşkanı'na ricada bulundu! "Bana yapsanız..."

Cumhurbaşkanı'na ricada bulundu! "Bana yapsanız..."

Yağ derdine son! Mutfaktaki en yakın arkadaşınız olacak...

Yağ derdine son! Mutfaktaki en yakın arkadaşınız olacak...

Satın aldığı evde bulduğu şey için polisi aramak zorunda kaldı

Satın aldığı evde bulduğu şey için polisi aramak zorunda kaldı

Göğsüne yıldırım düştü! Neye uğradığını şaşırdı

Göğsüne yıldırım düştü! Neye uğradığını şaşırdı

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.