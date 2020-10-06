YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Stevie Uluslararası İşletme Ödüllerinde Akbank İnsan ve Kültür'e iki ödül

Stevie Uluslararası İşletme Ödüllerinde Akbank İnsan ve Kültür'e iki ödül

İSTANBUL HABERLERİ  | 06.10.2020 12:56 | Son Güncelleme

Stevie Uluslararası İşletme Ödüllerinde Akbank İnsan ve Kültür'e iki ödül

İSTANBUL (AA) - Akbank İnsan ve Kültür, 2020 Stevie Uluslararası İşletme Ödüllerinde "Yılın İnsan Kaynakları Ekibi" ve "En Örnek İşveren" kategorilerinde bronz ödüllerin sahibi oldu.

Akbank'tan yapılan yazılı açıklamaya göre, Akbank İnsan ve Kültür 17'nci Stevie Uluslararası İşletme Ödülleri kapsamında iki ödül kazandı.

Açıklamada, değerlendirmelerine yer verilen Akbank İnsan ve Kültür Genel Müdür Yardımcısı Pınar Anapa, şunları kaydetti:

"İş yaşamımızın ve günlük hayatımızın tüm noktalarında her geçen gün daha çok hissettiğimiz değişimi bir fırsat olarak görüyoruz ve bireyler olarak kendimizi keşfetmenin de bunun başlangıç noktası olduğunu düşünüyoruz. Odağımıza Akbanklıları ve değişim kültürünü alarak birlikte çalışmayı, sürekli öğrenmeyi, sürekli gelişimi, tasarım ve inovasyon kültürünü, veri ve analitik odaklı uygulamaları önceliğimize alıyoruz. Bütün bu çalışmalarımız neticesinde 'Yılın İnsan Kaynakları Ekibi' kategorisinde bronz ödüle layık görülmekten büyük mutluluk duyuyoruz."

Akbank İnsan ve Kültür'ün yeni tip koronavirüs (Kovid-19) dönemindeki çalışmaları takdir etmek için bu yıla özel olarak verilen ödüllerde "En Örnek İşveren" kategorisinde bronz ödül aldığının da altını çizen Anapa, "Bu zorlu süreci sağlığı öncelik olarak belirleyen ve güveni temel alan uygulamalarla yönettik, yönetmeye devam ediyoruz. Şeffaflık ilkemiz paralelinde de her zaman bilgi paylaşımında olmaya özen gösterdik. Çabalarımızın bu önemli ödülle onurlandırılmasından büyük gurur duyuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Makam odasında mastürbasyon skandalı! Makam odasında mastürbasyon skandalı!
Zorlu Center’da otopark ödemeleri Mastercard teknolojisi ile mobile taşındıZorlu Center’da otopark ödemeleri Mastercard teknolojisi ile mobile taşındı
En Çok Okunan Yerel Haberler
GÜNCELLEME - Gemlik Belediye Başkanı Sertaslan gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedaviye alındı
GÜNCELLEME - Gemlik Belediye Başkanı Sertaslan gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedaviye alındı
Edirne'de Azerbaycan'a destek için araç konvoyu oluşturuldu
Edirne'de Azerbaycan'a destek için araç konvoyu oluşturuldu
Mersin'de trafik kazası: 1 ölü
Mersin'de trafik kazası: 1 ölü
Körfez’de altyapı için yoğun çalışma
Körfez’de altyapı için yoğun çalışma
Kayserispor Sivasspor maçı 17 Ekim’de
Kayserispor Sivasspor maçı 17 Ekim’de
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Elvan, Karaman'da akademik yıl açılış törenine katıldı
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Elvan, Karaman'da akademik yıl açılış törenine katıldı

İstanbul Namaz Vakitleri 6 Ekim Salı

İmsak
05:35
Sabah
06:59
Öğle
12:57
İkindi
16:10
Akşam
18:46
Yatsı
20:04

İstanbul Nöbetçi Eczaneler 6 Ekim Salı

Bülent Eczanesi
Adalar
Deniz Eczanesi
Adalar
Heybeliada Eczanesi
Adalar
Merkez Eczanesi
Adalar
Doğanay Eczanesi
Arnavutkoy
Şirin Eczanesi
Arnavutkoy
Tezel Eczanesi
Arnavutkoy
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri
Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri
Tuzla Belediye Başkanı Yazıcı’dan Halil Sezai’nin darp ettiği yaşlı adama ziyaret
Tuzla Belediye Başkanı Yazıcı’dan Halil Sezai’nin darp ettiği yaşlı adama ziyaret
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
Okul Çağı Çocuklarda Propolis Tüketiminin Önemi
Okul Çağı Çocuklarda Propolis Tüketiminin Önemi
İran Başkonsolosluğu'na saldırı!
İran Başkonsolosluğu'na saldırı!
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.