SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Futbol
  4. Stingaciu: Hagi, Fenerbahçe'yi yenmemiz için prim verdi

Stingaciu: Hagi, Fenerbahçe'yi yenmemiz için prim verdi

FUTBOL HABERLERİ  | 23.06.2020 12:29 | Son Güncelleme

Türkiye'de 1995-2000 yılları arasında forma giyen Romen kaleci Dumitru Stingaciu, 1997/98 sezonuyla ilgili flaş iddialarda bulundu.

Stingaciu: Hagi, Fenerbahçe'yi yenmemiz için prim verdi

Türkiye'de 1995 ila 2000 yılları arasında Vanspor ve Kocaelispor formaları giyen Romen kaleci Dumitru Stingaciu, teşvik primi iddialarında bulundu.

Romanya'dan Gazeta Sporturilor'a konuşan Stingaciu, "1998 sezonuydu. Dünya Kupası'ndan hemen önceydi. Kocaelispor olarak Fenerbahçe ile karşılaşacaktık. Fenerbahçe'yi yenersek, Galatasaray'ın şampiyonluk yolunda işini kolaylaştıracaktık. O dönem Kocaelispor'da 7 bin dolar ve bonuslar karşılığında oynuyordum. Galatasaray'dan Hagi, Popescu, Ilie ve Filipescu bana, Fenerbahçe'yi yenmemiz karşılığında prim teklif etti." ifadelerini kullandı.

"20 BİN DOLAR ALDIM, TAKIM ARKADAŞLARIM DA ALDI"

Stingaciu, "Fenerbahçe'yi mağlup ettik ve 20 bin dolar aldım. Ayrıca, takım arkadaşlarım da aldı. Ben ise onlardan 5 kat daha fazla para aldım." iddiasında bulundu.

"1997'DE TÜRKİYE'DE EN İYİ KALECİ BENDİM"

Romen kaleci, "Türkiye'de 5-6 sezon oynadım. 1997'de Türkiye'nin en iyi kalecisi bendim. Üstelik Rüştü ve Taffarel gibi çok iyi kaleciler vardı." sözleriyle konuşmasını noktaladı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERMurat Dalkılıç'ın Hande Erçel'siz tatiliMurat Dalkılıç'ın Hande Erçel'siz tatili
Süper Lig 28. hafta sonuçları, kalan maçlar! Süper Lig puan durumuSüper Lig 28. hafta sonuçları, kalan maçlar! Süper Lig puan durumu
Beşiktaş zorlu Denizlispor deplasmanındaBeşiktaş zorlu Denizlispor deplasmanında
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

A Haber muhabiri canlı yayında kanlar içinde kaldı

A Haber muhabiri canlı yayında kanlar içinde kaldı

Baro başkanları Anıtkabir'e çıktı

Baro başkanları Anıtkabir'e çıktı

Maç bitti, saha karıştı! "Ahmet Ağaoğlu anneme küfretti..."

Maç bitti, saha karıştı! "Ahmet Ağaoğlu anneme küfretti..."

Ağaoğlu gece yarısı alkol testine girdi

Ağaoğlu gece yarısı alkol testine girdi

Fenerbahçe'yi menajeri seçti!

Fenerbahçe'yi menajeri seçti!

Tek gecelik ilişki yaşadı...Bebeği oldu!

Tek gecelik ilişki yaşadı...Bebeği oldu!

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Bursaspor son anlarda nefes alıyor

Bursaspor son anlarda nefes alıyor

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Acun Ilıcalı'dan flaş açıklama!

Acun Ilıcalı'dan flaş açıklama!

İşte Rasim Ozan Kütahyalı'nın yeni adresi

İşte Rasim Ozan Kütahyalı'nın yeni adresi

Okuyucu Yorumları 10 yorum
yok yanlışın vardır kardeşim bu ülkede tek Fenerbahçe şikeci galatasaray sütten çıkmış ak kaşıktır yanlışın vardır hatta tövbe et adamlar hacı hoca çarpılırsın allah korusun...
Bir tanede helal şampiyonluğu çıksa dişimi kıracam.
@forhapys Çok dua et ezik,belki gökten kemik yağar ama umudunu sakın kaybetme ki her Galatasaray haberine,en son 3'ün 1'i ile ve en son 2013 den günümüze içine Ramazan davulu gibi oturmuş irretinle,böyle kuduzca saldır... Kırma dişini bak hıyar soydum tuzu kap gel her zamanki gibi
rerere. raraaaa galatasaray CARPILIR TARAFTARLARIYLA İNŞALLAHH HARAMZEDELER HİMMETCİLER
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Stingaciu: Hagi, Fenerbahçe'yi yenmemiz için prim verdi

F.Bahçe'yi yenmek için G.Saray'dan prim aldık

Futbolda 6 saniye kuralı nedir?

Futbolda 6 saniye kuralı nedir?

Diyarbakırspor’un eski futbolcusu Mustafa Akülke hayatını kaybetti

Mustafa Akülke hayatını kaybetti

Süper Lig 28. hafta sonuçları, kalan maçlar! Süper Lig puan durumu

Süper Lig 28. hafta sonuçları, kalan maçlar! Süper Lig puan durumu

Partiye eşiyle giden Ander Herrera: Neymar herkesi gruba ayırdı

Neymar herkesi gruba ayırdı!

Galatasaraylı eski oyuncu Felipe Melo'ya küfür eden Ceyhun Fersoy kimdir?

Galatasaraylı eski oyuncu Felipe Melo'ya küfür eden Ceyhun Fersoy kimdir?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.