Stingaciu: Hagi, Fenerbahçe'yi yenmemiz için prim verdi

Türkiye'de 1995 ila 2000 yılları arasında Vanspor ve Kocaelispor formaları giyen Romen kaleci Dumitru Stingaciu, teşvik primi iddialarında bulundu.

Romanya'dan Gazeta Sporturilor'a konuşan Stingaciu, "1998 sezonuydu. Dünya Kupası'ndan hemen önceydi. Kocaelispor olarak Fenerbahçe ile karşılaşacaktık. Fenerbahçe'yi yenersek, Galatasaray'ın şampiyonluk yolunda işini kolaylaştıracaktık. O dönem Kocaelispor'da 7 bin dolar ve bonuslar karşılığında oynuyordum. Galatasaray'dan Hagi, Popescu, Ilie ve Filipescu bana, Fenerbahçe'yi yenmemiz karşılığında prim teklif etti." ifadelerini kullandı.

"20 BİN DOLAR ALDIM, TAKIM ARKADAŞLARIM DA ALDI"

Stingaciu, "Fenerbahçe'yi mağlup ettik ve 20 bin dolar aldım. Ayrıca, takım arkadaşlarım da aldı. Ben ise onlardan 5 kat daha fazla para aldım." iddiasında bulundu.

"1997'DE TÜRKİYE'DE EN İYİ KALECİ BENDİM"

Romen kaleci, "Türkiye'de 5-6 sezon oynadım. 1997'de Türkiye'nin en iyi kalecisi bendim. Üstelik Rüştü ve Taffarel gibi çok iyi kaleciler vardı." sözleriyle konuşmasını noktaladı.

