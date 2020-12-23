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Stjepan Tomas: "Antalyaspor maçında doğru oyun ile üç puan alacağız"

RİZE HABERLERİ  | 23.12.2020 12:48 | Son Güncelleme

Stjepan Tomas: "Antalyaspor maçında doğru oyun ile üç puan alacağız"

Stjepan Tomas: "Antalyaspor maçında doğru oyun ile üç puan alacağız"

RİZE (AA) - Süper Lig'in 14. haftasında yarın sahasında Frapot TAV Antalyaspor ile karşılaşacak Çaykur Rizespor'un teknik direktörü Stjepan Tomas, doğru oyun ile üç puan alacaklarına inandığını söyledi.

Tomas, Mehmet Cengiz Tesisleri'nde gazetecilere yaptığı açıklamada, ligde son oynadıkları Trabzonspor maçında hakem hatalarının yanı sıra beklentilere tam cevap veremeyerek kaybettiklerini belirtti.

Frapor TAV Antalyaspor'u yarın konuk edeceklerini hatırlatan Tomas, "Tecrübeli ve pas yapan bir takım. Nuri Şahin, Podolski, Jahovic gibi oyunculara müsaade edersen cezalandırır. Doğru oyun ile üç puan alacağız." dedi.

Sakat oyuncuların çokluğuna değinen Tomas, "Remy sakat, Boldrin de sakatlandı. Elimizdeki oyuncu kadrosuna ve performansa bakarak oynatıyoruz. Şu ana kadar 15 puan topladık ve Antalya maçını kazanırsak 18 puana ulaşacağız. Şimdi Baiano takıma dönecek. İstifa söylemlerini düşünmüyorum. İşimize bakıyoruz. Kadromuz geniş ama sakat ve eksiklikler var. Devre arasına kadar 8 maç var. Toplayabildiğimiz kadar puan toplayıp iki üç takviyemiz olacak." diye konuştu.

Tomas, defansif olarak iyi olduklarını vurgulayarak, hücuma geçişlerde bireysel becerilerin ön plana çıkmadığını ve defansın arkasına beklenen koşuların olmadığını kaydetti.

Remy'de ağrıların devam ettiğini de kaydeden Tomas, oyuncunun tedavisinin devam ettiğini ve sağlıklı bir şekilde sahalara dönmesini beklediklerini ifade etti.

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Stjepan Tomas

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