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Stjepan Tomas, Göztepe'de ilk antrenmanına çıktı

09.03.2022 18:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Stjepan Tomas, Göztepe'de ilk antrenmanına çıktı

İZMİR (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında 12 Mart Cumartesi günü lider Trabzonspor'a konuk olacak Göztepe, yeni teknik direktörü Stjepan Tomas yönetiminde hazırlıklarını sürdürdü.

Adnan Süvari Tesisleri'ndeki antrenmanda bugün sezon sonuna kadar sözleşme imzalanan Tomas idaresinde çalışan sarı-kırmızılı futbolcular, ısınmanın ardından 5'e 2 pas çalışması yaptı.

Antrenman, taktiksel oyunla tamamlandı.

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