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STK, Bürokrasi ve Siyaset Dünyası Erzurum için bir araya geldi

ERZURUM HABERLERİ  | 22.04.2020 17:11 | Son Güncelleme

Korona virüs (Covid-19) salgını nedeni ile bir araya gelemeyen ve mevcut durumdan dolayı Erzurum için yapılabilecek konuların görüşüldüğü telekonferansa Vali, Milletvekilleri, Büyükşehir Belediye Başkanı ile STK temsilcileri katılarak görüş, öneri ve yapılabilecekler hakkında görüşlerini belirtiler.Eski Başbakan Yardımcısı Prof.

STK, Bürokrasi ve Siyaset Dünyası Erzurum için bir araya geldi

Korona virüs (Covid-19) salgını nedeni ile bir araya gelemeyen ve mevcut durumdan dolayı Erzurum için yapılabilecek konuların görüşüldüğü telekonferansa Vali, Milletvekilleri, Büyükşehir Belediye Başkanı ile STK temsilcileri katılarak görüş, öneri ve yapılabilecekler hakkında görüşlerini belirtiler.
Eski Başbakan Yardımcısı Prof. Dr. Recep Akdağ başkanlığında gerçekleştirilen telekonferans toplatışına, Vali Okay Memiş, Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu Ban, Milletvekili Selami Altınok, Milletvekili İbrahim Aydemir, Milletvekili Kamil Aydın, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Ak Parti Erzurum il Başkanı Mehmet Emin Öz, Erzurum Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Oral, Erzurum Ticaret Borsası Meclis Başkanı Yavuz Güney Erzurum Ticaret Sanayi Odası Başkanı Lütfü Yücelik, Erzurum Ticaret ve Sanayii Odası Meclis Başkanı Saim Özakalın, ,Doğu Anadolu İhracatçılar Birliği Başkanı Ethem Tanrıver, Erzurum Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Rasim Fırat,1. Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Murat Urkuç, Erzurum Ziraat Odası Başkanı Şahset Kahraman katıldılar.
Korona virüs salgınından dolayı, zarar gören esnafların sorunları başta olmak üzere virüsün ekonomik ve sosyal hayata olan etkilerinin de görüşüldüğü değerlendirme toplantısında özellikle Erzurum özelinde Pandemi sürecinde ekonomik alanda ortaya çıkan sorunların ve ihtiyaçların belirlenmesi, hükümetimiz tarafından yapılan ekonomik önlemlerin uygulanmasının değerlendirilmesi ve toplantı sonucu ortaya çıkacak talepler ve değerlendirmelerin Eski Başbakan yardımcısı Prof. Dr. Recep Akdağ riyasetinde tüm milletvekilleri ile beraber ilgili kurumlara iletilmesi ve sonuçlanması için de gereken her türlü adımın atılması kararlaştırıldı.
Öte yandan telekonferans görüşmesi ile alakalı olarak değerlendirmelerde bulunan Erzurum Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Oral ise “Bakanımız Prof. Dr. Recep Akdağ başkanlığında gerçekleştirdiğimiz, Milletvekillerimiz, Valimiz, Büyükşehir Belediye Başkanımız, Ak Parti İl Başkanımız ve STK temsilcilerimiz ile bir araya gelerek telekonferans sistemi üzerinden yaptığımız toplantı ile birlik ve beraberlik ruhumuzun ne kadar güçlü olduğunu bir kez daha ortaya koymuş bulunmaktayız. Covid-19 salgınından dolayı zor bir süreçten geçmekteyiz. Üyelerimizin talep, öneri ve sıkıntılarını geçtiğimiz günlerde olduğu gibi bugün de canlı bağlantı ile Sayın Bakanımız başkanlığında yaptığımız telekonferans ile milletvekillerimize, siyasilerimize, bürokratlarımıza ve STK temsilcilerimize bir kez daha aktarma fırsatı yakaladık. Bu konuda başta Cumhurbaşkanlığımızın ve Bakanlıklarımızın aldığı tedbirler ve sundukları destek paketleri esnafımız için bir can suyu olmuştur. Şu an dünyanın neredeyse tamamı, son yüzyılın en büyük felaketlerinden biri olarak tanımlanan Covid-19 salgınından mustarip durumda. Dünyanın karşı karşıya kaldığı en büyük krizi yaşıyoruz. Ülkemiz de buna karşı topyekûn mücadele veriyor. Bu süreçte sağlık çalışanlarımız başta olmak üzere işinin başında olan tüm çalışanlarımıza, girişimcilerimize ve işverenlerimize şükranlarımı sunuyorum. Bu süreçte bizim yapmamız gereken, dayanışma içinde olmaktır” şeklinde konuştu.

STK, Bürokrasi ve Siyaset Dünyası Erzurum için bir araya geldi

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