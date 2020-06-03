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STK ve iş dünyasından Vali Memiş’e destek

ERZURUM HABERLERİ  | 03.06.2020 16:40 | Son Güncelleme

Erzurum Havalimanı’nda yaşanan gecikme karşısında ses yükselten Vali Okay Memiş, kamuoyunun büyük desteğini aldı.

Erzurum Havalimanı’nda yaşanan gecikme karşısında ses yükselten Vali Okay Memiş, kamuoyunun büyük desteğini aldı. Kentteki sivil toplum kuruluşları ve birçok firma ortak bir açıklamada bulunarak, sorunun bir an önce çözüme kavuşturulmasını istedi. Yapılan açıklamada birlik ve beraberlik mesajı verildi.
Mesajda şu ifadelere yer verildi:
“Tarih, kültür ve turizm potansiyeliyle kadim bir şehir olan Erzurum’un son bir yıldır öncelikli sorunu haline gelen havalimanı konusunda yaşanan gelişmeleri çok yakından takip ediyoruz. Bir yılı aşan süredir havalimanına yapılmasını beklediğimiz uçuş trafiğinde emniyeti sağlayacak olan Kategori 3A (CAT-3A) sisteminin kurulum çalışmalarının geçen yıl bitirilememesi nedeniyle tüm şehir olarak ciddi sorunlar yaşadık. Özellikle kış sezonunda 50’yi aşkın uçak seferinin iptal edilmesi ve yine onlarca uçak seferinin olumsuz hava şartları nedeniyle çevre şehirlerdeki havaalanlarına kaydırılması hepimize zor anlar yaşattı. Kent ekonomisine de ağır bir darbe vuran bu durumun önümüzdeki sezonda tekrarlanmaması en büyük beklentimiz olmakla birlikte işi en yakından takip eden Valimiz Sayın Okay Memiş, Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Sekmen ve AK Parti İl Başkanı Mehmet Emin Öz’ün ortaya koyduğu tepkiye aynen katıldığımızı belirtmek istiyoruz. Şehrimizin Bakan ve Milletvekillerinin de desteğiyle bugüne gelen çalışmanın yersiz sebeplerle sezona yetiştirilememesine zerre tahammülümüz bulunmamaktadır. İş ve sosyal yaşamın daha fazla etkilenmemesi için çalışmanın sıkı takibi noktasında her zaman olduğu gibi birlik ve beraberliğe ihtiyacımız vardır. Artık ülke gündeminde bile yer almaya başlayan ve kent kamuoyu tarafından yakından takip edilen Erzurum Havalimanı’ndaki sorunların bir an önce çözüme kavuşturulması ve uçuş trafiğine açılması en büyük arzumuzdur.”

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