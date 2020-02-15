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STK’lar ve muhtarlar tütünü konuştu

ADIYAMAN HABERLERİ  | 15.02.2020 12:57 | Son Güncelleme

Adıyaman Ziraat Odası Başkanlığı öncülüğünde Adıyaman’da çeşitli sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve muhtarlar kıyılmış tütün konusunda görüş alışverişinde bulundu.Ziraat Odası toplantı salonunda düzenlenen toplantıya Ziraat Odası Başkanı Salih Şahan, Ticaret Borsası Başkanı Mahmut Fırat, OSB Başkanı Abdulkadir Çelenk, Merkez ve Köy Muhtarları Derneği Başkanı Şevket Alagöz, ilçe ve mahalle muhtarları, ilçe ziraat odası başkanları ve üreticiler katıldı.Toplantıda konuşmacılar kıyılmış tütünün Adıyaman ekonomisinin can damarı olduğunu ve tütün yasasıyla ilgili hem üreticilerin hem de devletin ortak notada buluşması gerektiğine işaret edildi.Kıyılmış tütün satılmasıyla ilgili kooperatifleşme ve vergi düzenlemesi konusunda karşılıklı fikir alışverişinin olduğu toplantıdaSarmalık Kıyılmış Tütün Yönetmeliğinde vergi boyutunda bir düzenleme getirilmesi gerektiğini aksi halde üreticinin mağduriyetinin devam edeceğini dile getiren Adıyaman Ziraat Odası Başkanı Salih Şahan, muhtarlar ve sivil toplum kuruluşlarının bu konuda desteklerini esirgemediğini söyledi.Ticaret Borsası Başkanı Mahmut Fırat, sarmalık kıyılmış tütünün kent için önemli olduğunu kaydederken, konuşmasında ticaret borsasının üreticilere verilen hizmetlerinden bahsetti.Konuşmacılar toplantıda, sarmalık kıyılmış tütün ile ilgili tamamıyla yasaklayıcı maddelerin yer almaması gerektiği, kooperatifleşme ve vergi oranı konusunda yetkililerden üretici lehine kararlar almalarını beklediklerini dile getirdi.Toplantıda ayrıca tütün konusunda bir komisyon oluşturulması ve bu komisyon üzerinden yol haritasının belirleneceği ifade edildi.

Adıyaman Ziraat Odası Başkanlığı öncülüğünde Adıyaman’da çeşitli sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve muhtarlar kıyılmış tütün konusunda görüş alışverişinde bulundu.
Ziraat Odası toplantı salonunda düzenlenen toplantıya Ziraat Odası Başkanı Salih Şahan, Ticaret Borsası Başkanı Mahmut Fırat, OSB Başkanı Abdulkadir Çelenk, Merkez ve Köy Muhtarları Derneği Başkanı Şevket Alagöz, ilçe ve mahalle muhtarları, ilçe ziraat odası başkanları ve üreticiler katıldı.
Toplantıda konuşmacılar kıyılmış tütünün Adıyaman ekonomisinin can damarı olduğunu ve tütün yasasıyla ilgili hem üreticilerin hem de devletin ortak notada buluşması gerektiğine işaret edildi.
Kıyılmış tütün satılmasıyla ilgili kooperatifleşme ve vergi düzenlemesi konusunda karşılıklı fikir alışverişinin olduğu toplantıda
Sarmalık Kıyılmış Tütün Yönetmeliğinde vergi boyutunda bir düzenleme getirilmesi gerektiğini aksi halde üreticinin mağduriyetinin devam edeceğini dile getiren Adıyaman Ziraat Odası Başkanı Salih Şahan, muhtarlar ve sivil toplum kuruluşlarının bu konuda desteklerini esirgemediğini söyledi.
Ticaret Borsası Başkanı Mahmut Fırat, sarmalık kıyılmış tütünün kent için önemli olduğunu kaydederken, konuşmasında ticaret borsasının üreticilere verilen hizmetlerinden bahsetti.
Konuşmacılar toplantıda, sarmalık kıyılmış tütün ile ilgili tamamıyla yasaklayıcı maddelerin yer almaması gerektiği, kooperatifleşme ve vergi oranı konusunda yetkililerden üretici lehine kararlar almalarını beklediklerini dile getirdi.
Toplantıda ayrıca tütün konusunda bir komisyon oluşturulması ve bu komisyon üzerinden yol haritasının belirleneceği ifade edildi.

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