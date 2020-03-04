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STK’lardan "Bahar kalkanı" harekatına destek

ZONGULDAK HABERLERİ  | 04.03.2020 17:08 | Son Güncelleme

Zonguldak’ta 20 sivil toplum kuruluşu bir araya gelerek yayınladıkları ortak basın açıklaması yaparak 28 yıl önce grizu faciasında yaşamlarını yitiren 263 maden şehitlerini anarak TSK’nın Suriye’de başlattığı "Bahar Kalkanı" harekatına destek verdi.Valilik binası önünde düzenlenen basın açıklamasına 20 dernek kuruluşu başkanları ve engelli vatandaşlar katıldı.

STK’lardan "Bahar kalkanı" harekatına destek

Zonguldak’ta 20 sivil toplum kuruluşu bir araya gelerek yayınladıkları ortak basın açıklaması yaparak 28 yıl önce grizu faciasında yaşamlarını yitiren 263 maden şehitlerini anarak TSK’nın Suriye’de başlattığı "Bahar Kalkanı" harekatına destek verdi.
Valilik binası önünde düzenlenen basın açıklamasına 20 dernek kuruluşu başkanları ve engelli vatandaşlar katıldı. Ortak basın açıklamasını okuyan Anadolu Engelliler Birliği Başkanı Fehmi Dinç açıklamasında, “3 Mart 1992’de Kozlu’da yaşanan grizu patlamasında yaşamını yitiren 263 maden emekçimizin aziz hatıraları önünde saygı ile izliyoruz. Gerek ilimizde, gerekse yurdun dört bir yanında maden kazalarında hayatını kaybeden maden emekçilerini de, Cumhuriyetin ilk şehri Zonguldak’tan yâd ediyoruz. Türk Silahlı Kuvvetlerimizin Suriye’de başlattığı sınır ötesi harekatında şehit olan tüm Mehmetçiklerimize Allah’tan rahmet diliyoruz. Aralarında Zonguldaklı Tolga Can Yılmaz’ın da bulunduğu şehitlerimizin mekanı cennet olsun. Ailelerine sabırlar ve başsağlığı diliyoruz. Yaralı askerlerimizin bir an evvel sağlığına kavuşması en büyük temennimizdir. Milat’tan önce 209’da kurulduğu kabul edilen ilk düzenli ve disiplinli Türk ordusunun, bugün de yanındayız. Geçmişte olduğu gibi bugün de dosta güven, düşmana korku vermeye devam edeceğiz” dedi.

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