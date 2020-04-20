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STK’lardan Haliliye’nin Sosyal Yardım tesisine tam not

ŞANLIURFA HABERLERİ  | 20.04.2020 16:57 | Son Güncelleme

Şanlıurfa’da öne çıkan Sivil Toplum Kuruluşlarının başkanları kentte ilk olma özelliği taşıyan Haliliye Belediyesi Sosyal Yardım Tesisini ziyaret ederek, incelemelerde bulundu.

Şanlıurfa’da öne çıkan Sivil Toplum Kuruluşlarının başkanları kentte ilk olma özelliği taşıyan Haliliye Belediyesi Sosyal Yardım Tesisini ziyaret ederek, incelemelerde bulundu. Başkan Canpolat, ziyaret sırasında yaptığı konuşmada, "Bizler gücümüzü vatandaşlarımızdan ve sivil toplum örgütlerimizden alıyoruz” dedi.
Haliliye Belediyesinin sosyal belediyecilik örneklerinden olan ve kentte ilk, tek olma özelliği taşıyan Sosyal Yardım Tesisi kapılarını kentin öne çıkan Sivil Toplum Kuruluşları başkan ve temsilcilerine açtı. Tesisin işleyişi ile ilgili bilgi almak için bir araya gelen STK temsilcileri içerisinde aşevi, çamaşırhane, gıda ve giyim marketlerini barındıran sosyal yardım tesisini ziyaret etti. Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat’ın ev sahipliğinde gerçekleşen ziyarete çok sayıda sivil toplum kuruluşu temsilcisi katıldı. İncelemeler sonrası açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, sivil toplum örgütlerinin görüşlerinin kendileri için büyük önem arz ettiğini belirterek, “Hep birlikte tesislerimizi gezdik. Tesislerimizi merak etmişler. Tesislerde sistemin nasıl işlediğini kendilerine anlattık. Bizler Haliliye Belediyesi olarak, ortalama günde 240 ila 280 aileye bire bir evlerine götürüp erzakları teslim ediliyor. Marketimizden kart sistemi ile vatandaşlarımızın ihtiyaç teminleri gerçekleştiriliyor. Yaklaşık 100 haneye bu sayı gittikçe artıyor. 2 bin, 2 bin 500 kişi olmak üzere aşevinden sıcak yemek günlük olarak götürülüp teslim ediliyor. Her gün Şanlıurfa genelindeki toplamda bin 800 civarındaki glüten ile ilgili çölyak hastasına bire bir günlük bir ekmek olmak kaydıyla teslimleri gerçekleştiriliyor” ifadelerini kullandı.
Korona virüs salgının bulunduğu bu zorlu süreçte halkımızın yanında olmaya devam ettiklerinin altını çizen Başkan Canpolat, “Bir taraftan giyim yardımları, bir taraftan gıda yardımları ve diğer iş ve işlemler vatandaşlarımızın bu zorlu süreçte emirlerinde ve yanlarında olmaya devam ediyoruz. Biz gücümüzü vatandaşlardan, sivil toplum örgütlerinden alıyoruz. Sağ olsunlar onlarda Urfa’nın faydasına olan işlerde her zaman bir araya gelmiş tek yumruk olmuşlardır. Biz biriz beraberiz. Biz hep birlikte Şanlıurfa, hep birlikte Haliliye’yiz. Biz bize yeteriz” diye konuştu.

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