STK'lerden PKK'lı teröristlerin Hakkari'de 3 işçiyi şehit ettiği saldırıya kınama

Saldırıda hayatını kaybeden işçilere Allah'tan rahmet, ailelerine sabır dileyen Cihan, "Orada insanlarımıza hizmet eden, ulaşım hizmeti sunmak için çalışan işçilere, hain terör örgütü kalleşçe saldırdı. Terör her zamanki yüzünü gösterdi. Bu bir tek orada çalışanlara değil, bütün insanlara yapılmış bir saldırıdır. Bu saldırıları nefretle kınıyoruz." dedi.

Çatı, "Kaybolan, yok olan PKK, yeniden bir kaos, fitne oluşturmak ve var olduğunu iddia etmek için bu katliamı yapmıştır. Yıllardır masum Kürt insanları katlettiği gibi bugün de katletmeye devam etmektedir. Bu katliamı lanetliyoruz. Kürt halkını, PKK'nın yaptığı bu katliamı lanetlemeye davet ediyoruz." dedi.

Terör örgütü PKK tarih boyunca medeniyet denilen yolların, barajların yapılmasına, ekonomik faaliyetin düzelmesi için yürütülen tüm çalışmalara karşı çıktığını belirten Çatı şöyle devam etti:

"PKK, Kürt halkının refahını, huzurunu, mutluluğunu ve saadetini istemediği gibi onları katletmeyi sürdürüyor. Daha önce de benzerleri yapılan ve tamamen halkı, sivilleri hedef alan bu saldırıların başta bölge halkı olmak üzere tüm insanlık için telafisi mümkün olmayan maddi ve manevi zararlara, yıkımlara sebep olduğu acı tecrübelerle anlaşılmıştır. Sessiz ve duyarsız kalınmasının sonraki cinayet ve katliamları planlayanları cesaretlendireceği unutulmamalıdır. Yıllardır şiddet ve baskıyı Kürt halkını sindirme aracı olarak kullanan zihniyetin miladı dolmuştur."