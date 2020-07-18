STM, Türkiye’nin uluslararası onaylı ilk ECDIS’ini geliştirdi

İSTANBUL (AA) - STM Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret A.Ş. (STM), askeri gemilerin yanı sıra ticari deniz platformlarına da yönelik yerli yazılımla ürettiği elektronik harita görüntüleme ve bilgi sistemi olan “STMDENGİZ ECDIS” ile Türkiye’nin, denizcilik sektöründe dünya çapında geçerli olan Denizcilik Ekipmanları Direktifi-MED sertifikası Wheelmark‘ı almaya hak kazanan ilk şirket oldu.

STM’den yapılan açıklamaya göre, Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) kurallarına uyumlu ve yedeklendiğinde kağıt haritalara alternatif olarak kullanılabilecek, bilgisayar bazlı, platformda bulunan diğer seyir yardımcıları olan Parakete, Cayro, Atalet Seyir Sistemi, İskandil, GPS, AIS vb. ile arayüzü bulunan ve seyir radarı ile birlikte çalışabilen STMDENGİZ ECDIS, muhtelif elektronik seyir haritaları ile kullanıcısına emniyetli seyir imkanı sağlayacak.

STMDENGİZ ECDIS, diğer veri sağlayıcılarının entegre edilmesiyle seyirsel farkındalığı artırırken, seyir planı ve değerlendirmesinde kullanılacak süreyi azaltarak seyir planının verimliliğini de artırıyor.