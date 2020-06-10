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Stoke City'de teknik direktör Michael O'Neill koronavirüse yakalandı

İNGİLTERE HABERLERİ  | 10.06.2020 11:55 | Son Güncelleme

Championship takımlardan Stoke City, teknik direktör Michael O'Neill'ın koronavirüs test sonucunun pozitif çıktığını açıkladı.

Stoke City'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, futbolcular ve teknik ekibe yapılan korona virüs test sonuçlarını duyurdu.

Buna göre Teknik Direktör Michael O'Neill'ın test sonucunun pozitif çıktığı ve karantinaya alındığı belirtildi. O'Neill'ın online olarak futbolcular ve teknik ekip ile temas halinde olacağı da ifade edildi.

Championship'in 28. haftasında 20 Haziran'da Reading ile deplasmanda mücadele edecek Stoke City'de takımın başında yardımcı antrenör Billy McKinlay olacak.

(İHA)

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