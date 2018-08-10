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Stoke City Serdar Aziz'i istedi

GALATASARAY HABERLERİ  | 10.08.2018 10:17 | Son Güncelleme

Serdar Aziz, Championship ekiplerinden Stoke City’nin teklifine olumsuz yanıt verdi. Tecrübeli stoper yıllık 2.8 milyon eurodan 4 senelik sözleşmeye ‘hayır’ dedi, G.Saray formasından vazgeçmedi.

Stoke City Serdar Aziz'i istedi

Galatasaray’ın milli stoperi Serdar Aziz’i İngiltere Championship ekiplerinden Stoke City’nin kadrosuna katmak için teklif getirdiği ancak olumlu yanıt alamadığı ortaya çıktı.

Galatasaray ile Stoke City arasındaki Badou Ndiaye pazarlıklarında sürpriz bir ismin masaya geldiği bildirildi. Premier Lig’den Championship’e düşen İngiliz ekibi, Galatasaray’ın milli stoperine talip oldu. Sarı-kırmızılılar kararı Serdar’a bıraktı.

27 yaşındaki futbolcu kendisine gelen cazip teklife karşın Galatasaray’da kalmak istediğini bildirdi ve böylece bu transfer gerçekleşmedi. İngilizlerin Serdar’a yıllık 2.8 milyon eurodan 4 senelik sözleşme önerdiği belirtildi.

Galatasaray’da Serdar Aziz’le İtalyan devi Inter de ilgilenmiş ama transfer gerçekleşmemişti. Bu sezon Şampiyonlar Ligi’nde sergileyeceği performansa göre önümüzdeki yaz döneminde de Serdar Aziz’in transferin gözde isimlerinden biri olabileceği belirtiliyor. Teknik direktör Fatih Terim’in vazgeçilmezleri arasında olan Serdar Aziz, geçen sezonun ikinci yarısında başarılı bir görüntü çizmişti. Bu yaz hazırlık kampında sakatlığı yüzünden takımla yeterli şekilde çalışma imkanı bulamayan Serdar Aziz, sadece AEK’ya karşı forma giymişti.

(MİLLİYET)

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Anahtar Kelimeler:
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