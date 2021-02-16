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Stranger Things yıldızından şaşırtan açıklama: 'Üzücü bir hal alıyor'

16.02.2021 08:21 | Son Güncelleme:
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Stranger Things yıldızından şaşırtan açıklama: 'Üzücü bir hal alıyor'

Netflix’in en popüler yapımlarından biri olan Stranger Things'in yıldızı Finn Wolfhard verdiği bir röportajda 4. sezonun en karanlık sezon olacağını söyledi. Genç oyuncu ayrıca, "Her yıl daha karanlık ve üzücü bir hal alıyor" dedi.

Netflix’in en çok izlenen dizileri arasında olan Strangers Things’in merakla beklenen dördüncü sezonu için çekimler son sürat devam ediyor. Stranger Things'in yıldızı Finn Wolfhard, dizinin merakla beklenen 4. sezonunun şu ana kadarki en "karanlık" sezon olacağını söyledi.

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STRANGER THİNGS HER SEZON DAHA KARANLIK HALE GELİYOR

CBC Listen'a konuşan, Mike Wheeler karakterini canlandıran genç oyuncu, hayranların dizinin son sezonundan neler bekleyebileceğine dair ipuçları verdi. NME'nin haberine göre Wolfhard şu ifadeleri kullandı:

Her sezon daha karanlık hale geliyor. Üçüncü sezona dair de, 'Bu şimdiye kadarki en karanlık sezon' diye düşünmüştüm, patlayan fareler ve her şey… Fakat 4. sezon gerçekten de şu ana kadar yapılmış en karanlık sezon.

Oyuncu ayrıca şu ifadeleri ekledi:

Her yıl güçleniyor, her yıl daha komik, karanlık ve üzücü bir hal alıyor. Bu yüzden insanların bunu görecek olması beni gerçekten heyecanlandırıyor.

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Wolfhard üretim sürecine dair de, "Çekimlere hâlâ devam ediyoruz. Kovid yüzünden beklemeye almak zorundaydık fakat artık çekimlere geri döndük" diye belirtti. Birkaç hafta içinde sete döneceğini söyleyen oyuncu yeni sezonda "harika yeni karakterlerin" diziye dahil olacağını ekledi.

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