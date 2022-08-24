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Stratonikeia'da 2 bin 200 yıllık kanalizasyon sistemi gün yüzüne çıkarıldı

24.08.2022 11:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kazı Başkanı Prof. Dr. Bilal Söğüt: - "Batı Cadde'deki kanalizasyon hala daha günümüzde çalışıyor. Burada biriken suların dışarıya atıldığını tespit etmiş durumdayız. Bundan sonra da kullanılmaya devam edecek" - "Bu sistem en az 2 bin 200 yıllık ve günümüze çalışır durumda ulaşması inanılmaz bir duygu"

DURMUŞ GENÇ - Muğla'nın Yatağan ilçesindeki Stratonikeia Antik Kenti'nde yürütülen kazı çalışmalarında yaklaşık 2 bin 200 yıllık kanalizasyon sistemi gün yüzüne çıkarıldı.

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan, "Gladyatörler Şehri" olarak bilinmesinin yanı sıra dünyanın en büyük mermer kentleri arasında gösterilen Stratonikeia'da 1977'de başlayan kazı çalışmaları devam ediyor.

Helenistik, Roma ve Bizans'ın yanı sıra Anadolu beylikleri, Osmanlı ile Cumhuriyet dönemleri için de önem taşıyan antik kentte, yılın 12 ayı süren kazılarda her yıl birbirinden kıymetli eserler gün yüzüne çıkarılıyor.

Sratonikeia ve Lagina Antik Kenti Kazı Heyeti Başkanı Prof. Dr. Bilal Söğüt, AA muhabirine, Karia bölgesinin en önemli kentlerinden Stratonikeia'nın, Anadolu'nun yerli halkı Karialılar ve Leleglere ait bir yerleşim yeri olduğunu söyledi.

Antik kentin Batı Caddesi'nde hem kazı hem konservasyon hem de restorasyon çalışmalarının sürdüğünü aktaran Söğüt, bu alanda Klasik, Helenistik, Roma ve Bizans dönemine ait yerleşimlerin olduğunu kaydetti.

Yürütülen çalışmalarda bir çok yapının ortaya çıkarılmasıyla tarihin canlandırıldığını dile getiren Söğüt, bu yıl kentin 2 bin 200 yıl öncesine tarihlenen kanalizasyon sisteminin de gün ışığına çıkarılmasının heyecan verici bir gelişme olduğuna dikkati çekti.

Kuzey Şehir Caddesi'nde yürütülen çalışmalarla kente gelen ziyaretçilerin Osmanlı, Cumhuriyet, Beylikler, Helenistik, Roma, Bizans gibi dönemlerini aynı anda yaşayabildiğine dikkati çeken Söğüt, bu çalışmanın benzerini Batı Caddesi'nde de yürüttüklerini dile getirdi.

Söğüt, "10 metre genişliğinde. Helenistik ve Bizans döneminde kullanılan ve Roma döneminde aktif olarak hizmet veren bir caddeyi açığa çıkarmıştık. Şimdi bu caddenin ortasında devam eden yaklaşık 70 santimetre genişliğinde bir metre derinliğindeki kanalizasyon sistemini gün yüzüne çıkardık. Buranın konservasyon ve restorasyon çalışmalarını tamamlıyoruz." dedi.

Batı Cadde'nin 10 metre genişliğinde olması nedeniyle kentin en geniş caddesi olduğunu vurgulayan Söğüt, şu bilgileri verdi:

"Biz hiç bir dönemde buraya araç girişinin olmadığını tespit ettik. Burası sadece insanların yürüdüğü bir caddeydi. Bizim yüzeyde gördüğümüz cadde Helenistik dönemde en az 2 bin 200 yıl önce burada var olan caddelerden birisi. Batı Cadde'deki kanalizasyon hala daha günümüzde çalışıyor. Burada biriken suların dışarıya atıldığını tespit etmiş durumdayız. Bundan sonra da kullanılmaya devam edecek. Bu sistem en az 2 bin 200 yıllık ve günümüze ulaşması inanılmaz bir duygu. Halen de çalışıyor. Tarihi evreleri boyunca günümüze kadarki süre içerisinde yapılan kanalizasyonların aktif olarak çalıştıklarını ve halen günümüzde suların taşınması ve aktarılmasında kullanılması bizi mutlu ediyor."

Bilal Söğüt, kentte yürütülen çalışmalara Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü, Türk Tarih Kurumu, Muğla Valiliği, Yatağan Belediyesi ve Pamukkale Üniversitesinin destek verdiğini de sözlerine ekledi.

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Anahtar Kelimeler:
Muğla Yatağan Stratonikeia Antik Kenti

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