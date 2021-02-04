Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (STSO), üyelerine iletişimden lojistiğe, konaklamadan akaryakıta birçok alanda önemli oranlarda indirim sağlayacak olan STSO Üye Kimlik ve Avantaj Kartını hayata geçirdi. STSO, üyelerine sunduğu yenilikçi anlayışa bir yenisini daha ekledi. Oda üyeleri, kendilerine verilecek olan STSO Üye Kimlik ve Avantaj Kartı ile eğitimden sağlığa, ulaşımdan konaklamaya, gıdadan akaryakıta farklı sektörde bulunan anlaşmalı işyerlerinde indirimlerinden faydalanabilecek.

“Ücretsiz olarak verilecek”

STSO Üye Kimlik ve Avantaj Kartı tanıtan Sivas TSO Başkanı Mustafa Eken, “Sivas Ticaret ve Sanayi Odası olarak hizmetlerimize bir yenisini daha ekliyoruz. Bugün itibari ile başlatmış olduğumuz kampanyayla öncelikle üyelerimiz, odamıza başvuru yaparak bu kimlik kartlarından alacaklar. Bu kimlik kartları şirket sahiplerine ve yetkililerine başvuru yapılması halinde ücretsiz olarak verilecektir. Üyelerimiz, bu kart ile hem Odamız üyesi olduklarını belgeleyecek hem de indirim avantajlarından faydalanabilecekler” dedi.