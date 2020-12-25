STSO’dan eğitime tablet bilgisayar desteği

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (STSO), corona virüs salgını sürecinde online eğitim imkanlarına erişim zorluğu yaşayan öğrencilere destek olmak için tablet bilgisayar desteği sağladı.

STSO Başkanı Mustafa Eken, yönetim kurulu üyeleri Şener İpek ve Güngör Güler ile birlikte Sivas İl Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı’yı ziyaret ederek 55 adet EBA uyumlu tablet bilgisayarı teslim etti.

Tablet bilgisayarların Sivaslı öğrencilere hayırlı olmasını dileyen STSO Başkanı Mustafa Eken, TOBB ve STSO’nun her zaman eğitime destek verdiğini ve bu konuda önemli çalışmalara imza attığını söyledi.

STSO olarak Sivas’ta eğitimle ilgili gerçekleştirilen çalışmalara katkı sağlamaya gayret gösterdiklerini belirten Eken, "Milli Eğitim Müdürümüz ve Valimiz ile birlikte eğitim konularıyla ilgili üzerimize ne düşüyor ise bugüne kadar yaptık, bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz. Bugün 55 bilgisayarımızı sayın müdürümüze teslim ediyoruz. İnşallah bu tabletlerimiz de ihtiyaç sahibi öğrencilerimize gidecek ve onlar da eğitimlerini bizlerin ufak da olsa bu katkılarıyla devam ettirmiş olacaklar" ifadelerini kullandı.

TOBB ve STSO’ya eğitime verdikleri destekten dolayı teşekkür eden İl Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı ise tablet bilgisayarların Milli Eğitim Bakanlığının belirlediği kriterler doğrultusunda ihtiyaç sahibi öğrencilere ulaştırılacağını belirtti.

Savaşçı, şu ifadeleri kullandı: "Başkanımız ve yönetim kurulu, eğitim anlamında ne zaman ihtiyacımız olur ise bizim en büyük paydaşlarımızdandır. Malumunuz bu salgın döneminden sonra uzaktan eğitime geçildi ve bu süreçte öğrencilerimizin özellikle tablet ve bilgisayara ihtiyaçları vardı. Bu anlamda sağladıkları destekten dolayı başkanımıza, sayın valimize, belediye başkanımıza ve kaymakamlıklarımıza teşekkür ediyoruz. Ciddi anlamda bir tablet dağıtımı oldu. Tüm Türkiye’de olduğu gibi bugün de bize gelerek geleceğimizi emanet edeceğimiz çocuklarımızın daha iyi bir eğitim alabilmeleri için takdim edilen bu hediyeler için öğretmen ve öğrencilerim adına teşekkür ediyorum."

