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Sturridge, Trabzonspor'dan ayrılma nedenini açıkladı:

İSTANBUL HABERLERİ  | 02.03.2020 21:19 | Son Güncelleme

"Futboldan men cezası aldığım için katkı sağlayamayacağım bir takımdan para almaya devam etmenin doğru olmayacağını düşündüm. Bu konuda kendimi rahatsız hissettim"

İSTANBUL (AA) - Futboldan 4 ay men edilen İngiliz forvet Daniel Sturridge, katkı sağlayamayacağı bir takımdan para almayı doğru bulmadığı için Trabzonspor'dan ayrıldığını açıkladı.

Sturridge, sosyal medya üzerinden yayımladığı videoyla Trabzonspor'dan ayrılışı ve aldığı men cezasına ilişkin açıklamada bulundu.

Bordo-mavililer ile sözleşmesinin feshedilmesi konusunda karşılıklı anlaştıklarını hatırlatan 30 yaşındaki futbolcu, "Futboldan men cezası aldığım için katkı sağlayamayacağım bir takımdan para almaya devam etmenin doğru olmayacağını düşündüm. Bu konuda kendimi rahatsız hissettim." ifadelerini kullandı.

İngiltere Futbol Federasyonunun kararından dolayı hayal kırıklığına uğradığını aktaran Sturridge, "Profesyonel futbolcuların aileleri ve arkadaşlarıyla ceza almadan özgürce konuşabilmesi için mücadele vermeye devam edeceğim. Bahis oynamadığımı kabul etmelerine rağmen ceza aldım. Bahis şirketleri, oyuncuların hangi takıma transfer olacağı yönündeki bahisleri kaldırmalı." değerlendirmesinde bulundu.

Geçen yıl Sturridge'in muhtemel transferiyle ilgili kardeşine bilgi vererek bahis kurallarını ihlal ettiği belirlenmişti. Geçen sezonun ara transfer döneminde Sturridge'in İspanya temsilcisi Sevilla'ya transfer olacağı üzerine kardeşi Leon'un bahis oynadığı tespit edilmişti.

Sturridge, geçen yıl 18 Temmuz'da verilen kararla 4'ü ertelemeli olmak üzere 6 haftalık men cezası almıştı. İngiliz oyuncu, ertelemenin ardından çektiği iki haftalık cezayla 31 Temmuz'a kadar futboldan uzak kalmıştı.

İngiltere'nin Liverpool takımında oynadıktan sonra geçen yıl ağustos ayında Trabzonspor ile 1 yılı opsiyonlu 3 yıllık anlaşmaya varan Sturridge'in sözleşmesi, bordo-mavililerde 6 ay görev yaptıktan sonra feshedilmişti.

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Daniel Sturridge Futbol

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