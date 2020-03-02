Sturridge, Trabzonspor'dan ayrılma nedenini açıkladı:

İSTANBUL (AA) - Futboldan 4 ay men edilen İngiliz forvet Daniel Sturridge, katkı sağlayamayacağı bir takımdan para almayı doğru bulmadığı için Trabzonspor'dan ayrıldığını açıkladı.

Sturridge, sosyal medya üzerinden yayımladığı videoyla Trabzonspor'dan ayrılışı ve aldığı men cezasına ilişkin açıklamada bulundu.

Bordo-mavililer ile sözleşmesinin feshedilmesi konusunda karşılıklı anlaştıklarını hatırlatan 30 yaşındaki futbolcu, "Futboldan men cezası aldığım için katkı sağlayamayacağım bir takımdan para almaya devam etmenin doğru olmayacağını düşündüm. Bu konuda kendimi rahatsız hissettim." ifadelerini kullandı.

İngiltere Futbol Federasyonunun kararından dolayı hayal kırıklığına uğradığını aktaran Sturridge, "Profesyonel futbolcuların aileleri ve arkadaşlarıyla ceza almadan özgürce konuşabilmesi için mücadele vermeye devam edeceğim. Bahis oynamadığımı kabul etmelerine rağmen ceza aldım. Bahis şirketleri, oyuncuların hangi takıma transfer olacağı yönündeki bahisleri kaldırmalı." değerlendirmesinde bulundu.