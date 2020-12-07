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Su Altı Arama Kurtarma Ekibi Eğitim Çalışmalarına Başladı

KAYSERİ HABERLERİ  | 07.12.2020 09:03 | Son Güncelleme

Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı bünyesinde kurulan Su Altı Arama Kurtarma ekibi eğitim çalışmalarına başladı.Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı bünyesinde gönüllü 9 kişiden oluşan Su Altı Arama Kurtarma ekibi eğitim faaliyetlerine başladı.Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Mustafa Kızılkan, "Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Su Altı Arama Kurtarma Ekibi, Mesut Bozkurt ve Ekibi Tarafından Yürütülen Eğitim Çalışmalarına Devam ediyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı bünyesinde kurulan Su Altı Arama Kurtarma ekibi eğitim çalışmalarına başladı.
Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı bünyesinde gönüllü 9 kişiden oluşan Su Altı Arama Kurtarma ekibi eğitim faaliyetlerine başladı.
Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Mustafa Kızılkan, "Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Su Altı Arama Kurtarma Ekibi, Mesut Bozkurt ve Ekibi Tarafından Yürütülen Eğitim Çalışmalarına Devam ediyor. Bizlere bu imkanı sağlayan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve çalışma ekibine minnettarız" dedi.

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Melikgazi
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Kocasinan
Başoğlu Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Melikgazi
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