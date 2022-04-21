Su altı ragbisinde 21 Yaş Altı Türkiye Şampiyonası yarın başlıyor

İZMİR (AA) - Su altı ragbisinde İzmir'de düzenlenecek 21 Yaş Altı Türkiye Şampiyonası, yarınki müsabakalarla başlayacak.

Erkeklerde 8, kadınlarda 6 takımın yer alacağı organizasyon, Bornova Aşık Veysel Rekreasyon Alanı'ndaki Havuz İzmir'de gerçekleştirilecek.

Yarınki grup karşılaşmalarıyla başlayacak şampiyona, 23 Nisan Cumartesi günkü final müsabakasıyla tamamlanacak.



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