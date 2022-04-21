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Su altı ragbisinde 21 Yaş Altı Türkiye Şampiyonası yarın başlıyor

21.04.2022 17:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Su altı ragbisinde 21 Yaş Altı Türkiye Şampiyonası yarın başlıyor

İZMİR (AA) - Su altı ragbisinde İzmir'de düzenlenecek 21 Yaş Altı Türkiye Şampiyonası, yarınki müsabakalarla başlayacak.

Erkeklerde 8, kadınlarda 6 takımın yer alacağı organizasyon, Bornova Aşık Veysel Rekreasyon Alanı'ndaki Havuz İzmir'de gerçekleştirilecek.

Yarınki grup karşılaşmalarıyla başlayacak şampiyona, 23 Nisan Cumartesi günkü final müsabakasıyla tamamlanacak.

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İzmir Namaz Vakitleri 21 Nisan Perşembe

İmsak
04:52
Sabah
06:21
Öğle
13:15
İkindi
16:59
Akşam
20:00
Yatsı
21:23
İzmir ECZANELER
İzmir ATM’LER

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