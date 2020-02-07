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Su altı sanatla buluştu

ORDU HABERLERİ  | 07.02.2020 20:02 | Son Güncelleme

Ordu’nun Ünye ilçesinde Büyükşehir Belediyesi tarafından “Su Altından Ordu” isimli fotoğraf sergisi düzenlenen törenle açıldı.Ordu Büyükşehir Belediyesi Ünye Hizmet Binasının sergi salonunda düzenlenen Sanat Galerisinde bulunan 30 fotoğraf bir ay süre ile vatandaşın ziyaretine açıldı.Ordu Üniversitesi Fatsa Deniz Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç.

Ordu’nun Ünye ilçesinde Büyükşehir Belediyesi tarafından “Su Altından Ordu” isimli fotoğraf sergisi düzenlenen törenle açıldı.
Ordu Büyükşehir Belediyesi Ünye Hizmet Binasının sergi salonunda düzenlenen Sanat Galerisinde bulunan 30 fotoğraf bir ay süre ile vatandaşın ziyaretine açıldı.
Ordu Üniversitesi Fatsa Deniz Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Aydın önderliğinde profesyonel sualtı fotoğrafçısı Recep Şen ve Sedat Türkmen’in destekleriyle açılan “Su Altından Ordu” vatandaşlar tarafından da büyük ilgi gördü.
Sergi açılışında konuşan Doç. Dr. Mehmet Aydın, "Sıkça bilimsel amaçlı dalış yaptığımızda tabi ki suyun altındaki canlıları da fotoğraflandırıp videolarını çekiyoruz. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesinin yaptığı proje kapsamında bu fotoğrafları sergiliyoruz. Bu anlamda Büyükşehir Belediye Başkanlığına teşekkür ediyorum" dedi.
Ordu Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sanat Daire Başkanı Zabit Yön ise, "Ordumuz uçsuz bucaksız yaylaları, mavi bayraklı plajları, yem yeşil orman örtüsü içerisinde mesire yerleri, 2 bin 500 yıllık yerleşimleri, maneviyatımızı ve ecdadımızı hatırlatan, türbeleri gibi eşine az rastlanabilecek bir kültür, doğa ve coğrafya güzelliğine sahiptir. Bu vesile ile şehrimizin muazzam tabiatına, canlılığına ve biyo çeşitliliğine ayrı bir bakış açısı sunuyoruz. Bu vesile ile de denizaltı fotoğrafları ile bir kez daha ilimizin güzelliğini gözler önüne seriyoruz" diye konuştu.
Konuşmalarının ardından Zabit Yön, projesinin öncülüğünü yapan Doç. Dr. Mehmet Aydın’a teşekkür plaketi takdim etti.

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