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Su altında uzun süre kalan çocuk hastanede hayatını kaybetti

ADIYAMAN HABERLERİ  | 14.07.2020 17:10 | Son Güncelleme

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde girdiği suda akıntıya kapılarak yaklaşık 15 dakika su altında kalan ve daha sonra vatandaşlar tarafından çıkarılarak hastaneye kaldırılan çocuk, hayatını kaybetti.Edinilen bilgilere göre, önceki gün Kahta ilçesinin Değirmenbaşı mevkiine ailesiyle beraber giden 10 yaşındaki İbrahim Deniz Tatlı, burada bulunan suya girmiş ve akıntıya kapılarak su altına batmıştı.

Su altında uzun süre kalan çocuk hastanede hayatını kaybetti

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde girdiği suda akıntıya kapılarak yaklaşık 15 dakika su altında kalan ve daha sonra vatandaşlar tarafından çıkarılarak hastaneye kaldırılan çocuk, hayatını kaybetti.
Edinilen bilgilere göre, önceki gün Kahta ilçesinin Değirmenbaşı mevkiine ailesiyle beraber giden 10 yaşındaki İbrahim Deniz Tatlı, burada bulunan suya girmiş ve akıntıya kapılarak su altına batmıştı. Yaklaşık 15 dakika su içerisinde kalan Tatlı, vatandaşlar tarafından sudan çıkarılarak Kahta Devlet Hastanesine ardından da Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılmıştı. Burada tedavi altına alınan İbrahim Deniz Tatlı, yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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Kaya Eczanesi
Merkez
Köroğlu Eczanesi
Merkez
Mehmetyapıcı Eczanesi
Merkez
Güner Eczanesi
Besni
Hilal Eczanesi
Golbasi
Çınar Eczanesi
Kahta
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