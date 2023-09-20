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Su deposuna düşen kadını AFAD ve İtfaiye ekipleri kurtardı

20.09.2023 15:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Giresun’da evinin bahçesindeki su deposuna düşen kadını AFAD ve İtfaiye ekipleri kurtardı.

Su deposuna düşen kadını AFAD ve İtfaiye ekipleri kurtardı

Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Alınca köyünde Meliha Alkan (58) isimli kadın bugün öğle saatlerinde evinin bahçesinde bulunan su deposunun içine dikkatsizlik ve tedbirsizlik sonucu düştü. Yakınlarının 112’ye haber vermesi üzerine bölgeye jandarma, İtfaiye ve AFAD ekipleri ile birlikte sağlık ekipleri gönderildi. İtfaiye ve AFAD ekipleri tarafından ortak yürütülen çalışma sonucu Alkan, bulunduğu yerden çıkartılarak ambulansla hastaneye gönderildi. Alkan’ın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

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