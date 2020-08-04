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Su deposunda gazdan zehirlendiğinden şüphelenilen 2 kişi hayatını kaybetti

KIRKLARELİ HABERLERİ  | 04.08.2020 19:55 | Son Güncelleme

Su deposunda gazdan zehirlendiğinden şüphelenilen 2 kişi hayatını kaybetti

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde depodaki su motorundan çıkan gazdan zehirlendiğinden şüphelenilen 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi tedavi altına alındı.

Demircihalil köyünde su deposuna temizlik için giren muhtar azası Nusret Tiryakioğlu (51) ile Çetin Tomruk'tan (52) bir süre haber alamayan çevredeki vatandaşlar, deponun bulunduğu alana gitti.

Durumun bildirildiği jandarma, sağlık ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri de bölgeye sevk edildi.

Bu sırada Tiryakioğlu ile Tomruk'a bakmak amacıyla depoya giren iki kişi de gaza maruz kaldı.

Depoya giren AFAD ve sağlık ekipleri, Tiryakioğlu ve Tomruk'un hayatını kaybettiğini belirledi, gazdan etkilenen diğer iki kişi ise hastaneye kaldırıldı.

Su motorundan çıkan gazdan zehirlendiği tahmin edilen iki kişinin cenazesi ise savcının incelemesinin ardından Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

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